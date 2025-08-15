Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, как Путина встретили на военной базе на Аляске - 15.08.2025
СМИ рассказали, как Путина встретили на военной базе на Аляске
Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News. | 15.08.2025, ПРАЙМ
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News. Кадры с красной ковровой дорожкой видны на трансляции телеканала. Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску. Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
владимир путин, аляска, встреча
Политика, Владимир Путин, Аляска, встреча
22:28 15.08.2025 (обновлено: 22:33 15.08.2025)
 
СМИ рассказали, как Путина встретили на военной базе на Аляске

Fox News: перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News.
Кадры с красной ковровой дорожкой видны на трансляции телеканала.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
CNN рассказал, как переживают европейцы из-за теплой встречи Путина в США
22:07
 
ПолитикаВладимир ПутинАляскавстреча
 
 
