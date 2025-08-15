https://1prime.ru/20250815/putin-860782873.html
СМИ рассказали, как Путина встретили на военной базе на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Перед трапом самолета президента РФ Владимира Путина на военной базе на Аляске расстелили красную дорожку, сообщает телеканал Fox News. Кадры с красной ковровой дорожкой видны на трансляции телеканала. Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоятся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску. Местом встречи лидеров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
