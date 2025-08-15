Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Путин и Трамп встретились на летном поле - 15.08.2025
СМИ: Путин и Трамп встретились на летном поле
Президент США Дональд Трамп президент РФ Владимир Путин встретились на летном поле в Анкоридже, лидеры пожали руки, передает корреспондент РИА Новости. | 15.08.2025, ПРАЙМ
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп президент РФ Владимир Путин встретились на летном поле в Анкоридже, лидеры пожали руки, передает корреспондент РИА Новости. Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся его переговоры с Трампом. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу в узком составе, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп президент РФ Владимир Путин встретились на летном поле в Анкоридже, лидеры пожали руки, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся его переговоры с Трампом.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу в узком составе, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
