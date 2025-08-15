Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/radio-860744415.html
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа
В четверг 14 августа за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, военная радиостанция УВБ-76, известная как... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T08:22+0300
2025-08-15T08:22+0300
политика
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В четверг 14 августа за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, военная радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", передала в эфир два необычных сигнала.По данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", вэфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".Обычно станция, работающая с 1970-х годов, ограничивается монотонным жужжащим сигналом, поэтому ее редкие голосовые сообщения привлекают особое внимание.Переговоры лидеров двух стран запланированы на 15 августа.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860742337.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30366b92c4bb3c89a2e9f6c31c35dd74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия
Политика, США, РОССИЯ
08:22 15.08.2025
 
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76 передала два новых сигнала до переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В четверг 14 августа за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, военная радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", передала в эфир два необычных сигнала.
По данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", вэфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".
Обычно станция, работающая с 1970-х годов, ограничивается монотонным жужжащим сигналом, поэтому ее редкие голосовые сообщения привлекают особое внимание.
Переговоры лидеров двух стран запланированы на 15 августа.
Военная база США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным
07:13
 
ПолитикаСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала