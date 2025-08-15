https://1prime.ru/20250815/radio-860744415.html
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа
В четверг 14 августа за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, военная радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", передала в эфир два необычных сигнала.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В четверг 14 августа за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, военная радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", передала в эфир два необычных сигнала.По данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", вэфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".Обычно станция, работающая с 1970-х годов, ограничивается монотонным жужжащим сигналом, поэтому ее редкие голосовые сообщения привлекают особое внимание.Переговоры лидеров двух стран запланированы на 15 августа.
"Радио Судного дня" передало два сообщения накануне встречи Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76 передала два новых сигнала до переговоров Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
В четверг 14 августа за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, военная радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", передала
в эфир два необычных сигнала.
По данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", вэфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".
Обычно станция, работающая с 1970-х годов, ограничивается монотонным жужжащим сигналом, поэтому ее редкие голосовые сообщения привлекают особое внимание.
Переговоры лидеров двух стран запланированы на 15 августа.
