"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых сигнала - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых сигнала
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала за день до переговоров президентов РФ и США Владимира... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T00:22+0300
2025-08-15T00:22+0300
2025-08-15T00:22+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала за день до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Перед началом встречи президенты скажут несколько слов, по итогам переговоров они проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, сообщили в Кремле.
"Радиостанция Судного дня" передала в эфир два новых сигнала
Радиостанция УВБ-76 передала два новых сигнала за день до переговоров Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир два новых сигнала за день до переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции 14 августа в 13.05 по Москве прозвучало слово "Марель", а в 18.33 - слово "Стокотон".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Перед началом встречи президенты скажут несколько слов, по итогам переговоров они проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, сообщили в Кремле.