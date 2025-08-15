Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/raspadskaya-860751962.html
Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое
Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое - 15.08.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое
Чистый убыток ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос вдвое - до 199 миллионов долларов против 99 миллионов долларов в аналогичном периоде... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:43+0300
2025-08-15T10:43+0300
экономика
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83027/47/830274799_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a9a83a7517dc431b3791fb4bf4e380c.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос вдвое - до 199 миллионов долларов против 99 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее, следует из отчета компании. Выручка снизилась на 30,9%в годовом выражении, до 685 миллионов долларов. Валовая прибыль компании уменьшилась на 72,7%, до 131 миллиона долларов. Операционный убыток увеличился почти в 3 раза - до 258 миллионов долларов против 90 миллионов долларов годом ранее.
https://1prime.ru/20250410/aktsii-856543713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83027/47/830274799_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9d7308d4f283d006a379c5ccda39e2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Экономика, Бизнес, Финансы
10:43 15.08.2025
 
Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое

Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое в первом полугодии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШахта "Распадская"
Шахта Распадская - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос вдвое - до 199 миллионов долларов против 99 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка снизилась на 30,9%в годовом выражении, до 685 миллионов долларов. Валовая прибыль компании уменьшилась на 72,7%, до 131 миллиона долларов. Операционный убыток увеличился почти в 3 раза - до 258 миллионов долларов против 90 миллионов долларов годом ранее.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
10 апреля, 10:28
 
ЭкономикаБизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала