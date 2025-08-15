https://1prime.ru/20250815/raspadskaya-860751962.html

Чистый убыток "Распадской" по МСФО вырос вдвое

2025-08-15T10:43+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток ПАО "Распадская" по МСФО в первом полугодии 2025 года вырос вдвое - до 199 миллионов долларов против 99 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее, следует из отчета компании. Выручка снизилась на 30,9%в годовом выражении, до 685 миллионов долларов. Валовая прибыль компании уменьшилась на 72,7%, до 131 миллиона долларов. Операционный убыток увеличился почти в 3 раза - до 258 миллионов долларов против 90 миллионов долларов годом ранее.

