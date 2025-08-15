https://1prime.ru/20250815/razgovor-860772791.html

Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор

политика

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

телефонный разговор

МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил в пятницу Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Трамп поговорили по телефону", - говорится в сообщении."Разговор завершился 10 минут назад", - сообщил Telegram-канал.Подробности беседы не раскрываются.

белоруссия

сша

