Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор
Политика
Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор
2025-08-15T17:01+0300
2025-08-15T17:12+0300
политика
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
телефонный разговор
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил в пятницу Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Лукашенко и Трамп поговорили по телефону", - говорится в сообщении."Разговор завершился 10 минут назад", - сообщил Telegram-канал.Подробности беседы не раскрываются.
белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Телефонный разговор
17:01 15.08.2025 (обновлено: 17:12 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил в пятницу Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Лукашенко и Трамп поговорили по телефону", - говорится в сообщении.
"Разговор завершился 10 минут назад", - сообщил Telegram-канал.
Подробности беседы не раскрываются.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине
Политика
 
 
