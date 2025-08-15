https://1prime.ru/20250815/razgovor-860773128.html

Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону

Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону - 15.08.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос освобождения заключенных, включая... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T17:16+0300

2025-08-15T17:16+0300

2025-08-15T17:41+0300

политика

сша

белоруссия

дональд трамп

александр лукашенко

телефонный разговор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617134_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_76bbfbddb81be72283a35afdd32d1d58.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос освобождения заключенных, включая потенциальное освобождение 1300 человек в будущем."Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Кроме того, Трамп заявил, что среди прочих тем он обсудил с Лукашенко и визит президента России Владимира Путина на Аляску для участия в российско-американском саммите.Трамп также отметил, что беседа с белорусским президентом прошла "очень хорошо".Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо" и он с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем.

https://1prime.ru/20250815/razgovor-860772791.html

сша

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, телефонный разговор