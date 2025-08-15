Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону - 15.08.2025
Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос освобождения заключенных, включая... | 15.08.2025, ПРАЙМ
17:16 15.08.2025 (обновлено: 17:41 15.08.2025)
 
Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону

Трамп ходе телефонного разговора с Лукашенко обсудил освобождение 1300 заключенных

ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос освобождения заключенных, включая потенциальное освобождение 1300 человек в будущем.
"Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп заявил, что среди прочих тем он обсудил с Лукашенко и визит президента России Владимира Путина на Аляску для участия в российско-американском саммите.
Трамп также отметил, что беседа с белорусским президентом прошла "очень хорошо".
Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо" и он с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем.
Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор
Заголовок открываемого материала