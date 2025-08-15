https://1prime.ru/20250815/razgovor-860773128.html
Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос освобождения заключенных, включая потенциальное освобождение 1300 человек в будущем."Цель звонка заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения ещё 1300 заключенных", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Кроме того, Трамп заявил, что среди прочих тем он обсудил с Лукашенко и визит президента России Владимира Путина на Аляску для участия в российско-американском саммите.Трамп также отметил, что беседа с белорусским президентом прошла "очень хорошо".Американский президент добавил, что разговор с белорусским президентом прошел "очень хорошо" и он с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем.
