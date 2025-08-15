Развитие беспилотников улучшит логистику в малонаселенных районах

https://1prime.ru/20250815/razvitie-860737951.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Развитие беспилотников откроет перед Россией новые перспективы освоения удаленных территорий и улучшит логистику в малонаселенных районах, заявил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "Развитие беспилотных транспортных средств открывает перед Россией новые перспективы освоения удаленных территорий", - сказал Никитин. По его словам, это значительно укрепит транспортную связь между малонаселенными районами, "в результате чего логистика становится быстрее и надежнее, а товары и услуги — доступнее". Кабмин РФ в начале августа утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотников, на высотах ниже 3050 метров.

