Развитие беспилотников улучшит логистику в малонаселенных районах
2025-08-15T02:32+0300
россия
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Развитие беспилотников откроет перед Россией новые перспективы освоения удаленных территорий и улучшит логистику в малонаселенных районах, заявил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
"Развитие беспилотных транспортных средств открывает перед Россией новые перспективы освоения удаленных территорий", - сказал Никитин.
По его словам, это значительно укрепит транспортную связь между малонаселенными районами, "в результате чего логистика становится быстрее и надежнее, а товары и услуги — доступнее".
Кабмин РФ в начале августа утвердил новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G.
Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотников, на высотах ниже 3050 метров.
