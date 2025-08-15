https://1prime.ru/20250815/rebrending-860761487.html

Около трети ресторанов Subway в России сменят название

Около трети ресторанов Subway в России сменят название - 15.08.2025

Около трети ресторанов Subway в России сменят название

Крупный российский франчайзи Subway проведет ребрендинг своей сети из 140 ресторанов быстрого обслуживания - они продолжат работу под названием Subjoy,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Крупный российский франчайзи Subway проведет ребрендинг своей сети из 140 ресторанов быстрого обслуживания - они продолжат работу под названием Subjoy, переименование и смена вывесок пройдут до конца года, сообщила компания ООО "Сабджой Сервис Компани" (прежнее название - ООО "Сабвэй Раша Сервис Компани"). На нее приходится около трети точек, работавших в России под брендом Subway. В июне 2024 года международный франчайзор компания Subway International B.V. проинформировала российских франчайзи сети ресторанов Subway о прекращении поддержки торговой марки Subway на территории России и о предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии. "Рестораны, ранее работавшие под управлением ООО "Сабвэй Раша Сервис Компани", меняют название и продолжат работу под новым брендом Subjoy. Ребрендинг пройдет в несколько волн и затронет 140 точек по всей России", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что смена айдентики в 140 ресторанах произойдет в течение ближайших 30 дней, смена вывески в 100 ресторанах до 30 сентября, все остальные изменения ресторанов быстрого обслуживания будут проходить до конца года. "Наша задача - осуществить переход таким образом, чтобы поклонники сэндвичей и новые гости ресторанов Subjoy увидели только позитивные изменения. Убедились в том, что мы сохраняем главное - свежие сэндвичи, которые можно собрать по своему вкусу", - сказала исполнительный директор и совладелец "Сабджой Сервис Компани" Ольга Блудовская, слова которой приводятся в сообщении. Как уточнили РИА Новости в этой компании, всего в России под брендом Subway работало около 400 точек.

