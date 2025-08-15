Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025
В российских аэропортах ведется роботизация наземных процессов
Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "В аэропортах ведется роботизация наземных процессов: беспилотные тягачи перемещают багаж, а внутри терминалов к работе приступают автоматические сервис-роботы", - сказал Никитин. Он отметил, что применение таких роботов сокращает время обслуживания пассажиров и самолетов.
россия, технологии
РОССИЯ, Технологии
02:56 15.08.2025
 
В российских аэропортах ведется роботизация наземных процессов

Глава Минтранса Никитин: в аэропортах ведется роботизация наземных процессов

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025".
"В аэропортах ведется роботизация наземных процессов: беспилотные тягачи перемещают багаж, а внутри терминалов к работе приступают автоматические сервис-роботы", - сказал Никитин.
Он отметил, что применение таких роботов сокращает время обслуживания пассажиров и самолетов.
 
Заголовок открываемого материала