В российских аэропортах ведется роботизация наземных процессов

В российских аэропортах ведется роботизация наземных процессов - 15.08.2025, ПРАЙМ

В российских аэропортах ведется роботизация наземных процессов

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Роботизация наземных процессов ведется в российских аэропортах, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "В аэропортах ведется роботизация наземных процессов: беспилотные тягачи перемещают багаж, а внутри терминалов к работе приступают автоматические сервис-роботы", - сказал Никитин. Он отметил, что применение таких роботов сокращает время обслуживания пассажиров и самолетов.

