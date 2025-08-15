https://1prime.ru/20250815/rossija-860735097.html

Мирные инициативы России и США по урегулированию украинского конфликта

Мирные инициативы России и США по урегулированию украинского конфликта - 15.08.2025, ПРАЙМ

Мирные инициативы России и США по урегулированию украинского конфликта

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). Ниже приводится справочная информация о мирных инициативах по урегулированию украинского конфликта. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". С начала спецоперации лидеры ряда стран пытались организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом. ПЕРЕГОВОРЫ В БЕЛОРУССИИ Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Во время вторых переговоров 3 марта того же года в Бресте стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Третий раунд российско-украинских переговоров прошел 7 марта в Бресте, однако существенных результатов стороны не достигли. ПЕРЕГОВОРЫ В СТАМБУЛЕ 29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений только с согласия стран-гарантов. Взамен Киев рассчитывал на международные гарантии безопасности "по аналогии с пятой статьей НАТО" (за исключением территорий Крыма, ДНР и ЛНР). Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета безопасности ООН (Франция, Великобритания, США и Китай), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. На момент переговоров Россия пообещала сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Украина зафиксировала, что не попытается решить вопрос Крыма военным путем в течение 15 лет и проведет переговоры о статусе полуострова с Россией. Вместе с тем киевские переговорщики подтвердили стремление их страны вступить в ЕС. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский. Во время переговоров он заявил: "киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться" и "выполнить те принципиальные требования, на которых все эти годы настаивала Россия". Переговоры вызвали противоречивую реакцию как внутри России, так и в Украине. Порой в адрес переговорщиков звучали обвинения в капитуляции и измене интересам страны. В апреле 2022 года газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что во время очной встречи с Владимиром Зеленским в Киеве тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что западные страны "чрезмерно стремятся" к заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. В апреле того же года президент России Владимир Путин заявил, что Киев "отошел" от договоренностей в Стамбуле, а вместо продолжения договорного процесса стороны столкнулись с провокацией в Буче. В ноябре 2023 года Давид Арахамия в интервью "1+1" подтвердил, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал Борис Джонсон. В феврале 2024 года во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном Путин также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Джонсона и назвал это нелепым и печальным фактом. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России. В этот же день Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Путиным. По его словам, Киев готов к переговорам, но с другим президентом России. 4 октября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. МИРНЫЙ ПЛАН КИТАЯ 24 февраля 2023 года, в годовщину спецоперации, Китай представил свои предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План из 12 пунктов был опубликован на официальном сайт МИД КНР: уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран; отказаться от менталитета холодной войны; прекратить боевые действия; начать мирные переговоры; смягчить гуманитарный кризис; защитить гражданских лиц и военнопленных; обеспечить безопасность ядерных объектов; не допустить применения ядерного оружия; выполнять зерновую сделку; прекратить злоупотребление санкциями; обеспечить стабильность цепочек производства и поставок; содействовать послевоенному восстановлению. Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли. Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. Путин по итогам российско-китайских переговоров 21 марта 2023 года заявил, что "многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве". ИНИЦИАТИВЫ ФРАНЦИИ В апреле 2023 года агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники написало, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Отмечалось, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием основы для переговоров. В начале апреля Макрон побывал с визитом в Китае. В ходе визита он заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Париж готов тесно сотрудничать с Китаем для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Си Цзиньпин сказал, что "Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать и сыграть конструктивную роль". По данным агентства, чиновники в некоторых европейских странах заявили, что стратегия Макрона может "внести неразбериху" в отношении требования Украины, чтобы Россия "отказалась от всех украинских территорий". Как сообщалось, некоторые страны со скепсисомотнеслись к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. При этом один из европейских дипломатов в Пекине заявил, что Франции, возможно, удастся усадить стороны за стол переговоров, но, по его словам, тогда они могут не знать, что делать, когда они там окажутся. ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА БРАЗИЛИИ С мирной инициативой по украинскому кризису также выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В конце февраля 2023 года он призвал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по восстановлению мира, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. В марте 2023 года британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру сообщала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. В середине апреля президент Бразилии заявил о необходимости создания похожего на G20 формата для урегулирования конфликта вокруг Украины. Заявления президента Бразилии подверглись резкой критике США, ЕС и Украины. Украинский МИД отметил, что "в Киеве с интересом наблюдают за усилиями Бразилии по поиску решения для прекращения конфликта на Украине, но бразильская позиция не отвечает реальному положению дел". Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что южноамериканская страна "повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты". В ЕС инициативу президента Бразилии назвали "несвоевременной и политически мотивированной". МИРНЫЙ ПЛАН АФРИКАНСКИХ СТРАН С мирной инициативой по урегулированию конфликта на Украине также выступил ряд африканских государств. Мирный план африканских стран включал 10 пунктов: конфликт должен быть урегулирован мирным путем; переговоры о мире должны начаться как можно скорее; необходима деэскалация с обеих сторон; должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН; необходимы гарантии безопасности для всех стран; должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран; нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим; должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей; должно быть обеспечено "послевоенное восстановление"; более тесное взаимодействие со странами Африки. 16 июня 2023 года делегация африканских стран представила мирный план Зеленскому на переговорах в Киеве. По итогам переговоров с представителями африканских стран Зеленский отказался рассматривать его, указав, что какие-либо переговоры возможны лишь после "возвращения" Киеву территорий. Он сказал, что не станет "открывать второй том" минских соглашений. После этого Зеленский раскритиковал планы африканской делегации отправиться с визитом в Москву. 17 июня африканская делегация встретилась с Путиным. По итогам встречи Путин сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине, удалось обсудить в деталях. 29 июля на полях саммита "Россия – Африка" Путин провел встречу с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике. Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно. Российский лидер также отметил, что ценит подход африканских стран, которые искренне стремятся найти пути разрешения украинского конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что африканскую мирную инициативу по Украине нужно рассматривать в качестве дополнения к тому, что предпринимается другими странами. "ФОРМУЛА МИРА" ЗЕЛЕНСКОГО Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". В августе 2023 года на сайте офиса Зеленского был опубликован документ под названием "Философия украинской формулы мира", разъясняющий каждый из 10 пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского. Согласно документу, в частности, одним из важных пунктов является радиационная и ядерная безопасности Украины, в обеспечении которой "ведущую роль играет" МАГАТЭ. Что касается продовольственной безопасности, то она возможна лишь за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу. Кроме того, план предусматривает мероприятия по восстановлению энергетической инфраструктуры, в том числе организовать "постоянную охрану международного мониторинга безопасности объектов энергосектора Украины". "Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены относительно всей ее территории в пределах международно признанных границ, как они были определены на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году", - гласит один из пунктов "формулы". Кроме того, в "мирном плане Зеленского" поднимаются вопросы экологической безопасности, недопущения эскалации конфликта, а также "восстановления справедливости" путем расследования на международном уровне. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Путин заявил, что "так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира", предложенную Зеленским, плодом больного воображения. САММИТ В ШВЕЙЦАРИИ 15-16 июня 2024 года Швейцария провела саммит по Украине. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что весь смысл конференции в Швейцарии заключался в том, чтобы консолидировать страны мирового большинства вокруг "формулы" Зеленского, но Киев понял, что "мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами в адрес России". "Тогда по ходу дела они быстренько поменяли повестку дня, выбросили на первый план вопросы продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарные вопросы, считая, что такой безобидный набор вопросов позволит заручиться максимальным количеством подписантов. И тоже не получилось", - отметил министр. МИРНЫЙ ПЛАН ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Украинская сторона инициативу Путина отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложенная президентом России мирная инициатива якобы противоречит здравому смыслу, при этом убедительных аргументов он не привел. ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И США 12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон – главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса. В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии. 17 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков 18 февраля встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что президент России поставил перед делегацией три задачи: "переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне". 18 февраля российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде, встреча продлилась около 4,5 часа. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. 13 марта Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи в Кремле заявили, что российский президент выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа. 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп продолжили общение по ситуации вокруг Украины. Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности. В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия Россия обозначила вопросы, касающиеся контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба Кремля. С российской стороны отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем – должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. В связи с призывом Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права. В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Путин и Трамп также условились начать переговоры для проработки конкретных деталей договоренности по безопасности судоходства в Черном море. Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы. 24 марта в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры по Украине. С российской стороны в них приняли участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. По итогам встречи, которая длилась более 12 часов, Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине и условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений; после снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия; отмены санкций против Россельхозбанка; снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием; отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия. 2-3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по поручению президента России Владимира Путина провел встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа. В ходе встреч обсуждались вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. В ходе визита состоялась встреча Кирилла Дмитриева с госсекретарем США Марко Рубио, они обсудили урегулирование на Украине. Дмитриев также встретился в США с несколькими республиканскими сенаторами. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования президента России Владимира Путина о прекращении огня. 11 апреля Россию с визитом посетил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. 25 апреля в Кремле прошли очередные переговоры Путина и Уиткоффа. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Юрий Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины. Кроме того, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам. Очередная встреча Путина и Уиткоффа состоялась 6 августа. Беседа длилась более трех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, через Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Вопросы украинского урегулирования также обсуждались в ходе телефонных переговоров президентов России и США 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля. ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И УКРАИНЫ 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Встреча продлилась почти два часа. Изначально она должна была состояться 15 мая, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле. Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине. По итогам переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) с Украиной. Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. По итогам встречи Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня. Мединский сообщил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной и готова продолжать переговоры с Украиной. 2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, который продолжался чуть больше часа. Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые, а также бойцы в возрасте до 25 лет будут обменяны по принципу "всех на всех", общий потолок обмена составит не менее 1000 человек, но может и превысить его. Москва и Киев создадут постоянные медицинские комиссии, чтобы без политических решений регулярно обмениваться тяжелоранеными пленными. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Россия также заявила, что в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших (по данным на середину июня, передано 6 060 тел, со стороны Украины было получено 78 тел погибших военнослужащих Вооруженных сил России; при этом МО РФ сообщало в середине июня, что готово передать в руки Киева еще более 2 200 тел погибших военнослужащих ВСУ). Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского кризиса. Российский проект меморандума состоит из двух частей. Первая часть касается вопроса достижения настоящего долгосрочного мира. Вторая часть российского меморандума – о шагах для полноценного прекращения огня – предусматривает вариативность и несколько путей достижения цели. Украина в свою очередь настаивает на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций. Третий раунд переговоров России и Украины прошел 23 июля в Стамбуле, он продлился около часа. Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу. Стороны договорились продолжить обмен военнопленными и телами погибших. Также прозвучали предложения о коротких перемириях по 24 или 48 часов, чтобы забрать раненых и тела бойцов. С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий. Россия заявила о готовности обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц. Россия также поставила перед Киевом вопрос о возвращении детей, вывезенных с российской территории на Украину, и передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС. Российская делегация также донесла до украинской позицию, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена. Для встречи лидеров нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского должна "поставить точку" в конфликте. Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп.

