Встреча президентов России и США

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). | 15.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). Ниже приводится справочная информация о двусторонних встречах президентов России и США. Борис Ельцин и Джордж Буш-старший Первая встреча президентов России и США произошла в июне 1991 года, когда Россия еще входила в состав СССР. Борис Ельцин прилетел в Америку через неделю после победы на выборах (на тот момент он был избранным президентом РСФСР, но формально оставался председателем Верховного Совета РСФСР). Перед началом встречи президент США Джордж Буш-старший и президент Ельцин обменялись речами на лужайке Белого дома. Ельцин заверил президента Буша, что демократия будет развиваться, и высказался в поддержку позиции балтийских республик, подчеркнув, что нельзя удержать в составе СССР силой. Первая встреча после распада СССР глав России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша (старшего) состоялась 31 января – 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном. Она проводилась в рамках первого официального визита президента России Ельцина в США. В ходе переговоров стороны подписали декларацию, официально положившую конец холодной войне. В документе провозглашалось, что Россия и Соединенные Штаты более не рассматривают друг друга как возможных противников. 16-17 июня 1992 года состоялась вторая встреча глав государств в ходе государственного визита Бориса Ельцина в Вашингтон. В ходе переговоров президенты поставили цель сокращения стратегических ядерных арсеналов своих стран на 3000-3500 боеголовок к 2003 году. Другие соглашения о контроле над вооружениями касались ограничения систем противоракетной обороны, ядерного и химического нераспространения, конверсии оборонной промышленности и помощи США России в транспортировке и уничтожении ядерного и химического оружия. Во время встречи была подписана Хартия российско-американского партнерства и дружбы. 2-3 января 1993 года состоялся рабочий визит президента США Джорджа Буша-старшего в Москву. 3 января в ходе встречи Ельцина и Буша был подписан Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Были подписаны также Меморандум о договоренности о зачислении боезарядов и о данных по тяжелым бомбардировщикам; Протокол о показах и инспекциях тяжелых бомбардировщиков; Протокол о процедурах, регулирующих ликвидацию тяжелых МБР, и о процедурах, регулирующих переоборудование шахтных пусковых установок тяжелых МБР. Борис Ельцин и Билл Клинтон Президент России Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон встречались 18 раз. Их первая встреча состоялась в апреле 1993 года в Ванкувере (Канада). В подписанной декларации лидеры заявили о своей верности курсу на эффективное российско-американское партнерство. С первых встреч президенты стали звать друг друга "друг Билл" и "друг Борис". 15 января 1994 года в ходе визита Билла Клинтона в Москву были подписаны Меморандум о намерениях между правительствами двух стран о сотрудничестве в области экспортного контроля и 20-летний контракт на продажу в США российского урана, извлекаемого из демонтируемых ядерных боеголовок. Также было принято Совместное заявление о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки и Декларация об отказе РФ и США от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет. В сентябре 1994 года в ходе визита Ельцина в США было подписано Совместное заявление президентов РФ и США по вопросу стратегической стабильности и ядерной безопасности; было принято Совместное заявление о принципах и целях развития торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества "Партнерство для экономического прогресса", главной целью которого провозглашено "стремление установить стратегическое экономическое партнерство". 9-10 мая 1995 года президент США Билл Клинтон посетил Москву по случаю 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. 20 апреля 1996 года президент Клинтон принял участие в Саммите по ядерной безопасности в Москве. В ходе личной встречи президентов обсуждались вопросы сокращения ядерных арсеналов и достижения мира на Балканах и Ближнем Востоке. В ходе Хельсинкских переговоров 21 марта 1997 года началось обсуждение положений договора СНВ-3, шли споры о возможности приема в НАТО бывших социалистических государств, ранее входивших в организацию Варшавского Договора. На встрече в Париже (Франция) 27 мая 1997 года Ельцин и Клинтон подписали Основополагающий акт Россия-НАТО. В сентябре 1998 года в Москве лидеры обсуждали вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, призвали к миру в Косово и осудили терроризм. Активно развивался диалог на высшем уровне "на полях" различных саммитов. Лидеры США и России неоднократно встречались в рамках саммита G7 ("Большой семерки"), в последствии G8 ("Большой восьмерки"), ОБСЕ. В 1990-е годы между РФ и США было заключено более ста межправительственных и межгосударственных договоров, что составляло более половины всех аналогичных советско-американских документов, подписанных в 1933-1991 годах. Для данного этапа российско-американских отношений было характерно снижение количества договоренностей по военно-политическим и региональным проблемам и рост соглашений по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По мнению экспертов, в первой половине 1990 х годов в двусторонних отношениях между Россией и США был получен целый ряд значимых результатов: достижения в области контроля над стратегическими вооружениями, ликвидация или, по крайней мере, сужение идеологических и политических разногласий между Россией и США, расширение деловых и культурных контактов россиян и американцев и др. Владимир Путин и Билл Клинтон Владимир Путин и Билл Клинтон успели провести четыре встречи – второй срок американского президента подходил к концу. 3-5 июня 2000 года президент Клинтон посетил Москву, где провел первую встречу с избранным президентом России Владимиром Путиным. В ходе московского саммита президенты обсуждали контроль над вооружениями, ситуацию на Балканах и Северном Кавказе. Президенты подписали совместное заявление о принципах стратегической стабильности, провозглашавшее дальнейшее сокращение ядерного потенциала обеих стран в рамках договора СНВ-2, а также утверждавшее приверженность глав двух государств Договору по ПРО 1972 года, а также меморандум о договоренности между РФ и США о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомлениями о пусках ракет. http://www.kremlin.ru/supplement/3201 Спустя полтора месяца лидеры встретились на саммите G8 на Окинаве (Япония), где приняли совместное заявление о сотрудничестве в области международной безопасности, в котором были затронуты вопросы взаимодействия двух стран по договору о противоракетной обороне 1972 года. На следующей встрече Путина и Клинтона, в сентябре 2000 года в ООН обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, в том числе борьба с международным терроризмом, ситуация в Центральной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Чечне. По итогам двусторонней встречи главы государств приняли совместное российско-американское заявление по стратегической стабильности. 15 ноября 2000 года во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Брунее лидеры России и США рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове, обменялись мнениями по проблемам разоружения. Владимир Путин и Джордж Буш-младший Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш-младший поддерживали регулярные контакты. Только личных встреч в двустороннем формате и в рамках многосторонних форумов начиная с 2001 года было 24. Их первая встреча состоялась 16 июня 2001 года в Любляне (Словения). Главными темами переговоров стали укрепление стратегической стабильности и инициатива США по созданию Национальной противоракетной обороны. 7-16 ноября 2001 года президент России Владимир Путин совершил первый государственный визит в США, в ходе которого президентами двух стран был принят "План совместных действий" в дополнение к шести подписанным ранее заявлениям. 22-26 мая 2002 года состоялся первый официальный визит президента США Джорджа Буша-младшего в Россию. В ходе саммита 24 мая Буш и Путин подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) и Московскую декларацию о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, еще раз подтвердившую курс двух стран на тесное сотрудничество по всем глобальным вопросам. Также был подписан ряд совместных заявлений. 22 ноября 2002 года российско-американская встреча на высшем уровне прошла в Екатерининском дворце государственного музея-заповедника "Царское село".Основными темами беседы лидеров двух стран стали совместная борьба с терроризмом, взаимодействие России и НАТО, а также двусторонние отношения России и США. По итогам встречи Владимир Путин и Джордж Буш приняли совместное заявление по Ираку, в котором призвали Багдад полностью соблюдать резолюцию 1441 Совета безопасности ООН и безоговорочно сотрудничать в выполнении своих обязательств в области разоружения, иначе "он столкнется с серьезными последствиями". 1 июня 2003 года Джордж Буш, прибывший в Санкт-Петербург для участия в торжествах, посвященных 300-летию города, встречался с Путиным. Президенты обменялись грамотами о ратификации Договора о сокращении наступательных потенциалов. На встрече было решено создать двустороннюю комиссию по выполнению Договора. 15 июля 2006 года в рамках саммита G8 в Стрельне (Санкт-Петербург) Владимир Путин и Джордж Буш договорились о совместной разработке соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии и борьбе с ядерным терроризмом. Последняя встреча Путина с Бушем-младшим состоялась в апреле 2008 года в Сочи. Они подписали Декларацию о стратегических рамках российско-американских отношений. Документ зафиксировал договоренность о создании системы глобальной ПРО, объединяющей российскую, американскую и европейскую системы. В то же время декларация провозглашала несогласие России с планами расширения НАТО на Восток. В ходе визита 6 апреля состоялась встреча Буша-младшего с избранным президентом России Дмитрием Медведевым. Дмитрий Медведев и Джордж Буш-младший Президент России Дмитрий Медведев и президент США Джордж Буш-младший встречались трижды: 7 июля 2008 года на полях саммита G8 в Тояко на японском острове Хоккайдо, 15 ноября 2008 года на саммите G20 в США и 23 ноября 2008 года на саммите АТЭС в Перу. На первой встрече российский президент заявил, что по всем вопросам рассчитывает на диалог с США. Лидеры обсудили широкий круг вопросов: иранскую ядерную программу, планы США по размещению элементов ПРО в государствах Восточной Европы, рост напряженности в российско-грузинских отношениях и др. На последней встрече главы двух государств подтвердили готовность к продолжению сотрудничества по вопросам стратегической безопасности, а также обсудили проблему мирового финансового кризиса. Дмитрий Медведев и Барак Обама Дмитрий Медведев и Барак Обама провели 11 официальных двусторонних встреч. Первая личная встреча президента России Дмитрия Медведева и 44-го президента США Барака Обамы состоялась 1 апреля 2009 года в Лондоне. По итогам переговоров президенты приняли два совместных заявления – по развитию российско-американских отношений и дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Было обсуждено множество вопросов, в том числе меры по преодолению последствий глобального экономического кризиса, укреплению международной валютно-финансовой системы, восстановлению экономического роста и т.д. В июле 2009 года Барак Обама посетил Москву с официальным визитом, главным итогом которого стало подписание между Москвой и Вашингтоном рамочного соглашения по сокращению наступательных вооружений (СНВ). Обе страны договорились почти вдвое сократить свои ядерные боезаряды. Еще одним итогом визита Обамы в Москву стало подписание на высшем уровне российско-американского соглашения о транзите военных грузов в Афганистан, в соответствии с которым Россия предоставляет свою территорию и воздушное пространство для перевоза грузов стран НАТО, коалиция которых вела борьбу в Афганистане с терроризмом. 24 сентября 2009 года на встрече в Нью-Йорке лидеры заявили, что Россия и США намерены заключить новый Договор по СНВ-2 в намеченные ранее сроки. 8 апреля 2010 года в Праге главы государств подписали новый Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 24 июня 2010 года по итогам официального визита Дмитрия Медведева в США было принято совместное Заявление российского и американского президентов относительно вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Стороны заявили, что процесс завершится осенью 2010 года. В итоге РФ стала членом ВТО 22 августа 2012 года. Владимир Путин и Барак Обама Впервые Владимир Путин и Барак Обама встретились в ходе визита американского президента в Москву 7 июля 2009 года, когда Владимир Путин занимал должность председателя правительства. В качестве президента Владимир Путин впервые встретился с Бараком Обамой 18 июня 2012 года в мексиканском городе Лос-Кабосе "на полях" саммита G20. По итогам встречи было принято совместное заявление, которое содержало позицию двух стран по таким вопросам, как торгово-экономическое сотрудничество РФ и США, в том числе с учетом присоединения России к ВТО, проблематика нераспространения, региональные проблемы, такие как иранская ядерная программа, ситуация вокруг КНДР и на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Кроме того, в заявлении подчеркивалось намерение продолжать борьбу с наркотрафиком, трансграничной преступностью и другими современными вызовами. Также были затронуты вопросы контактов между людьми, гуманитарные проблемы и укрепление демократии. Всего Владимир Путин и Барак Обама встречались девять раз. Одна из важных встреч прошла 17 июня 2013 года в рамках саммита "большой восьмерки" в городе Эннискиллен на озере Лох-Эрн в Северной Ирландии. Лидеры двух стран достигли ряда договоренностей по развитию двусторонних отношений и международной проблематике: расширить диалог между российским премьером и американским вице-президентом, использовать линию прямой связи для обмена срочными сообщениями в сфере кибербезопасности, провести двусторонний саммит в Москве, а также активизировать мирные переговоры по урегулированию в Сирии. Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом. Владимир Путин и Дональд Трамп (первый срок) Президент РФ Владимир Путин шесть раз встречался с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Первый раз встреча глав государств состоялась 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), второй раз – 11 ноября 2017 года "на полях" саммита АТЭС в Дананге во Вьетнаме, затем 16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия) в формате "один на один", 11 ноября 2018 года президенты кратко побеседовали в Париже (Франция) на мероприятиях, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны, 1 декабря 2018 года они провели неформальную беседу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина). 28 июня 2019 года встреча президентов состоялась в Осаке на полях саммита "Большой двадцатки". На первой встрече в Гамбурге Путин и Трамп договорились о создании дипломатического канала связи для всестороннего содействия урегулированию ситуации в Донбассе и о перемирии на юго-западе Сирии. Была достигнута договоренность о создании совместной двусторонней рабочей группы по российско-американскому взаимодействию. В ходе второй встречи в Данаге лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии, где пришли к соглашению, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили, что окончательное его урегулирование должно быть найдено в рамках Женевского процесса. Самой плодотворной стала полноформатная встреча в Хельсинки, где президенты обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений и по завершении переговоров сделали заявления для прессы. По итогам встречи лидеры стран заявили о заинтересованности в улучшении отношений РФ и США. По словам Владимира Путина, стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и где-то даже достигли практических договоренностей. В частности, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также стороны обсудили положение в Сирии и ситуацию вокруг Ирана. Путин сообщил, что РФ предложила США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях. Владимир Путин и Джо Байден Первая встреча президента России Владимира Путина и 46-го президента США Джо Байдена прошла 16 июня 2021 года в Женеве. Встреча Путина и Байдена длилась 4,5 часа, включая перерыв. Переговоры в узком составе продлились почти 2 часа, в расширенном – полтора. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Также в заявлении говорится, что Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который "будет предметным и энергичным". 7 декабря 2021 года в формате видеоконференции состоялась беседа Владимира Путина с президентом США Америки Джо Байденом. Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Была отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем. После начала СВО российско-американские контакты обрушились. "Замороженными" оказались почти все форматы диалога, включая вопросы стратегической стабильности, изменения климата, кибербезопасности, борьбы с наркотрафиком и терроризмом, арктическое сотрудничество. Администрация Джо Байдена, делая ставку на эскалацию гибридной войны, став по сути стороной конфликта на Украине, открыто провозгласила своей доктринальной целью нанести Москве "стратегическое поражение". Владимир Путин и Дональд Трамп (второй срок) После возвращения Дональда Трампа в Белый дом контакты Москвы и Вашингтона оживились. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что "есть контакты РФ и США как по линии дипведомств, так и по линии бизнес-сообщества". Возобновился диалог на высшем уровне. Президент России Владимир Путин и 47-й президент США Дональд Трамп с начала 2025 года провели шесть телефонных разговоров: 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля. 8 августа президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем встречу лидеров двух стран подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Ушаков отметил, что следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение. 12 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

