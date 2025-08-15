https://1prime.ru/20250815/rossija-860738293.html

В России появились дроны-уборщики

В России появились дроны-уборщики

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Дроны-уборщики появляются на городских улицах, беспилотники также решают задачи на закрытых промышленных объектах в России, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "На городских улицах появляются дроны-уборщики, которые круглосуточно поддерживают чистоту, не создавая дополнительной нагрузки на коммунальные службы", - сказал Никитин. По его словам, беспилотники работают и на промышленных объектах в РФ. "Свои задачи беспилотники выполняют и на закрытых промышленных объектах", - сказал министр. Президент России Владимир Путин в начале июля посетил выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", где ему показали робота-уборщика ростовской компании Waybot Robotics. Гендиректор бренда Максим Олейников рассказал главе государства, что робота покупают "все подряд" - начиная от Санкт-Петербурга и до Камчатки.

