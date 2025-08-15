Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США должны сотрудничать, заявил бизнесмен из Анкориджа - 15.08.2025
Россия и США должны сотрудничать, заявил бизнесмен из Анкориджа
2025-08-15T06:31+0300
2025-08-15T06:31+0300
россия
экономика
мировая экономика
сша
аляска
чукотка
владимир путин
дональд трамп
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Россия и США – это те две страны, которые должны сотрудничать друг с другом и быть вместе, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа в преддверии саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трамп на Аляске. "Надо, чтобы США и Россия были вместе", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имя. Он подчеркнул, что у двух стран есть богатый опыт сотрудничества и оказания помощи друг другу. В частности, он напомнил, как в январе 2012 года российский танкер "Ренда" доставлял топливо в скованный льдами американский город Ном на Аляске. "Тогда я был на борту танкера и участвовал в этой доставке. Это пример взаимовыручки и сотрудничества между двумя странами", - сказал он. По его словам, у Береговой охраны США были "хорошие обмены" с российскими коллегами. "Между Номом и российским поселком Провидения на Чукотке летали самолеты, и у местных жителей был безвизовый режим", - добавил он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
россия, мировая экономика, сша, аляска, чукотка, владимир путин, дональд трамп
06:31 15.08.2025
 
