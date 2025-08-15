https://1prime.ru/20250815/rossiya-860744275.html
"Хорошо себя проявляют": в США оценили действия России в зоне СВО
2025-08-15T08:22+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что успехи российской армии в зоне спецоперации укрепят позицию России на предстоящем саммите на Аляске.“Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад”, — заявил профессор в эфире YouTube-канала Deep Dive.Миршаймер также отметил серьезные трудности, с которыми продолжительное время сталкивается армия ВСУ. По мнению профессора, частые поражения украинской армии могут серьезно ослабить позиции Киева за столом переговоров.Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоится в пятницу в 22:30 по московскому времени на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся с личной беседы Путина и Трампа, затем к ним присоединятся делегации, после чего переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта, а также обсуждение вопросов сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Помимо этого, российский и американский лидеры затронут темы мира и безопасности, а также международной и региональной повестки.Ожидается, что во время саммита не будет подписано никаких документов. Итоги переговоров будут озвучены на совместной пресс-конференции.
Миршаймер: успехи российской армии в зоне СВО дадут Путину преимущество на саммите
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что успехи российской армии в зоне спецоперации укрепят позицию России на предстоящем саммите на Аляске.
“Русские очень хорошо проявляют себя на поле боя — это неожиданно. Я думаю, что в пятницу позиция Путина будет еще более сильной, чем мы ожидали неделю назад”, — заявил профессор в эфире YouTube-канала Deep Dive
Миршаймер также отметил серьезные трудности, с которыми продолжительное время сталкивается армия ВСУ. По мнению профессора, частые поражения украинской армии могут серьезно ослабить позиции Киева за столом переговоров.
Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоится в пятницу в 22:30 по московскому времени на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начнутся с личной беседы Путина и Трампа, затем к ним присоединятся делегации, после чего переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Главной темой встречи станет урегулирование украинского конфликта, а также обсуждение вопросов сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Помимо этого, российский и американский лидеры затронут темы мира и безопасности, а также международной и региональной повестки.
Ожидается, что во время саммита не будет подписано никаких документов. Итоги переговоров будут озвучены на совместной пресс-конференции.
