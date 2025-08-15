https://1prime.ru/20250815/rossiya-860751689.html

Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"

ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. РФ поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа", если это хорошо для нее, сообщил вице-премьер-министр Алексей Оверчук. Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "Мы рассматриваем этот вопрос. Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь поддерживаем", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа". Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам. "Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.

