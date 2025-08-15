Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа" - 15.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
РФ поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа", если это хорошо для нее, сообщил вице-премьер-министр Алексей Оверчук. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:41+0300
2025-08-15T10:41+0300
политика
россия
армения
сша
алексей оверчук
армения
сша
россия, армения, сша, алексей оверчук
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, США, Алексей Оверчук
10:41 15.08.2025
 
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"

Вице-премьер Оверчук: Россия поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа"

ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. РФ поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа", если это хорошо для нее, сообщил вице-премьер-министр Алексей Оверчук.
Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
"Мы рассматриваем этот вопрос. Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь поддерживаем", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа".
Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам.
"Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.
МИД России оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
9 августа, 17:26
Политика РОССИЯ АРМЕНИЯ США Алексей Оверчук
 
 
