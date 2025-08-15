https://1prime.ru/20250815/rossiya-860751689.html
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа" - 15.08.2025, ПРАЙМ
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
РФ поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа", если это хорошо для нее, сообщил вице-премьер-министр Алексей Оверчук. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:41+0300
2025-08-15T10:41+0300
2025-08-15T10:41+0300
политика
россия
армения
сша
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. РФ поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа", если это хорошо для нее, сообщил вице-премьер-министр Алексей Оверчук. Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "Мы рассматриваем этот вопрос. Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь поддерживаем", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа". Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам. "Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.
https://1prime.ru/20250809/summit-860514645.html
армения
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сша, алексей оверчук
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, США, Алексей Оверчук
Россия поддержала Армению в вопросе "маршрута Трампа"
Вице-премьер Оверчук: Россия поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа"
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. РФ поддерживает Армению в вопросе "маршрута Трампа", если это хорошо для нее, сообщил вице-премьер-министр Алексей Оверчук.
Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
"Мы рассматриваем этот вопрос. Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь поддерживаем", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа".
Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам.
"Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.
МИД России оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США