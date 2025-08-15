https://1prime.ru/20250815/rossiya-860776316.html

Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю

Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю - 15.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,17% и на 2,99% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T18:58+0300

2025-08-15T18:58+0300

2025-08-15T19:03+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,17% и на 2,99% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1250,01 пункта, долларовый РТС - на 0,84%, до 1185,76 пункта.За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,99%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,51%, РТС - на 2,68%.

https://1prime.ru/20250814/rossiya-860729193.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, торги