https://1prime.ru/20250815/rossiya-860776316.html
Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю - 15.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,17% и на 2,99% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T18:58+0300
2025-08-15T18:58+0300
2025-08-15T19:03+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8166c56ea53539eb4075a81ed48d3f6e.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,17% и на 2,99% за неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1250,01 пункта, долларовый РТС - на 0,84%, до 1185,76 пункта.За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,99%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,51%, РТС - на 2,68%.
https://1prime.ru/20250814/rossiya-860729193.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/53/841355348_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_72c7ec4244c9afbab1635b8883b98e53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, российский рынок акций, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций показал рост за основную сессию и за неделю
Мосбиржа: российский рынок акций вырос за сессию на 1,17%, за неделю - на 2,99%
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 1,17% и на 2,99% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1250,01 пункта, долларовый РТС - на 0,84%, до 1185,76 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,99%, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,51%, РТС - на 2,68%.
Российский рынок акций показал умеренный рост