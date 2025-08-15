https://1prime.ru/20250815/rosstat-860749367.html

В России снизился объем ввода жилья

В России снизился объем ввода жилья - 15.08.2025, ПРАЙМ

В России снизился объем ввода жилья

Ввод жилья в России в январе-июле 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 59,6 миллиона квадратных метров,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T10:06+0300

2025-08-15T10:06+0300

2025-08-15T10:06+0300

экономика

недвижимость

россия

московская область

краснодарский край

москва

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-июле 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 59,6 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в июле в стране сдали около 7,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 13,8% меньше, чем в июле 2024 года, указывается в материалах ведомства. В них отмечается, что населением за семь месяцев построено почти 42,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 3,3% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в том числе в июле - около 4,9 миллиона "квадратов" (-14,4% к июлю 2024-го). По данным Росстата, по вводу жилья в январе-июле среди регионов лидируют Московская область (более 7,6 миллиона квадратных метров, +10,8%), Краснодарский край (3,7 миллиона квадратных метров, -1,2%), Москва (2,8 миллиона квадратных метров, +25,9%), Татарстан (2,6 миллиона квадратных метров, +0,5%), Ленинградская область (2,5 миллиона квадратных метров, -2,4%).

https://1prime.ru/20250804/stavka--860292055.html

московская область

краснодарский край

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, московская область, краснодарский край, москва, росстат