Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов - 15.08.2025
Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов
Российская госкорпорация "Ростех" вошла в десятку крупнейших оборонных концернов в мире, ее выручка выросла на 29 процентов, говорится в материале немецкого... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Ростех" вошла в десятку крупнейших оборонных концернов в мире, ее выручка выросла на 29 процентов, говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.Глобальный спрос на танки, истребители и ударные дроны продолжает расти, а крупнейшие оружейные корпорации увеличивают прибыли на фоне обострения геополитической напряжённости. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупная выручка 100 ведущих производителей оружия в 2023 году достигла $632 млрд, прибавив 6,7% по сравнению с предыдущим годом.Абсолютным лидером остаётся американский Lockheed Martin с оборотом $60,8 млрд (рост на 2,4%). Компания доминирует в аэрокосмическом секторе, выполняя крупные заказы Пентагона.Российская госкорпорация "Ростех" заняла седьмое место с выручкой $21,7 млрд (+29%). В холдинг входят "Уралвагонзавод", ОАК и другие стратегические предприятия.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
08:55 15.08.2025
 
Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов

Handelsblatt: "Ростех" занял седьмое место среди крупнейших оружейных концернов

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Ростех" вошла в десятку крупнейших оборонных концернов в мире, ее выручка выросла на 29 процентов, говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.
Глобальный спрос на танки, истребители и ударные дроны продолжает расти, а крупнейшие оружейные корпорации увеличивают прибыли на фоне обострения геополитической напряжённости. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупная выручка 100 ведущих производителей оружия в 2023 году достигла $632 млрд, прибавив 6,7% по сравнению с предыдущим годом.
Абсолютным лидером остаётся американский Lockheed Martin с оборотом $60,8 млрд (рост на 2,4%). Компания доминирует в аэрокосмическом секторе, выполняя крупные заказы Пентагона.
Российская госкорпорация "Ростех" заняла седьмое место с выручкой $21,7 млрд (+29%). В холдинг входят "Уралвагонзавод", ОАК и другие стратегические предприятия.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
"Ростех" начнет серийное производство МС-21 и SJ-100
5 августа, 11:28
 
Вооружения РОССИЯ Ростех
 
 
