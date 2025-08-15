https://1prime.ru/20250815/rostekh-860745749.html
Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов
Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов - 15.08.2025, ПРАЙМ
Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов
Российская госкорпорация "Ростех" вошла в десятку крупнейших оборонных концернов в мире, ее выручка выросла на 29 процентов, говорится в материале немецкого... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Ростех" вошла в десятку крупнейших оборонных концернов в мире, ее выручка выросла на 29 процентов, говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.Глобальный спрос на танки, истребители и ударные дроны продолжает расти, а крупнейшие оружейные корпорации увеличивают прибыли на фоне обострения геополитической напряжённости. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупная выручка 100 ведущих производителей оружия в 2023 году достигла $632 млрд, прибавив 6,7% по сравнению с предыдущим годом.Абсолютным лидером остаётся американский Lockheed Martin с оборотом $60,8 млрд (рост на 2,4%). Компания доминирует в аэрокосмическом секторе, выполняя крупные заказы Пентагона.Российская госкорпорация "Ростех" заняла седьмое место с выручкой $21,7 млрд (+29%). В холдинг входят "Уралвагонзавод", ОАК и другие стратегические предприятия.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Запад бьет тревогу: "Ростех" вошел в десятку крупнейших оружейных концернов
Handelsblatt: "Ростех" занял седьмое место среди крупнейших оружейных концернов
