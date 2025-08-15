https://1prime.ru/20250815/rostekh-860758385.html

"Ростех" поставит пять газотурбинных агрегатов для объектов ТЭК на Севере - 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T12:14+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), входящая в "Ростех", поставит в 2026 году пять энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-25 для объектов ТЭК в северных регионах, сообщила госкорпорация. "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех" поставит в следующем году пять энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-25. Оборудование суммарной мощностью 112,5 МВт предназначено для эксплуатации на объектах ТЭК в северных регионах страны", – говорится в сообщении. Агрегаты будут произведены на предприятии "ОДК-Газовые турбины", которое входит в состав компании "ОДК Инжиниринг". Предприятие изготовит конструктивные элементы агрегата, осуществит сборку и монтаж систем обеспечения, обеспечит заводскую готовность основных блоков для последующей сборки на объекте заказчика. Шеф-монтаж и последующую установку оборудования будет осуществлять "ОДК Инжиниринг". "Энергетические агрегаты ГТА-25 являются серийной продукцией ОДК, спрос на них растет. Четыре изделия уже показывают надежную работу в составе Сакской ТЭЦ в Республике Крым, где помогают покрыть дефицит мощностей", – приводятся в сообщении слова гендиректора "ОДК Инжиниринг" Андрея Воробьева. Такие энергетические решения будут эффективны и при строительстве электростанций для собственных нужд на объектах ТЭК, добавил он. Газотурбинный энергетический агрегат блочного исполнения ГТА-25 мощностью 22,5 МВт создан на базе российского газотурбинного двигателя ПС-90ГП-25 производства предприятия "ОДК-Пермские моторы". ГТА-25 обладают широкой сферой применения – от автономного энергоснабжения до работы в составе крупных энергокомплексов. Как уточняется, пять агрегатов будут направлены на объект для строительства единого энергокомплекса. Выпуск газотурбинных энергетических агрегатов блочно-модульного исполнения ГТА-25 способствует созданию компанией "ОДК Инжиниринг" линейки быстровозводимых электростанций, включающих как стационарные модульные ГТЭС, так и мобильные энергоустановки, отмечается в сообщении. "ОДК Инжиниринг" продолжает развитие этого направления, предлагая рынку современные, надежные и полностью локализованные энергетические решения, указали в "Ростехе". ОДК – лидер в производстве высокотехнологичного газотурбинного оборудования для крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли и в сфере энергетики. В том числе корпорация создает новое поколение российского газотурбинного оборудования: энергетические агрегаты для морских добывающих платформ, оборудование для СПГ-производства, энергетические решения для электростанций. "ОДК Инжиниринг" является комплексным поставщиком высокотехнологичного газоперекачивающего и энергетического оборудования предприятий ОДК.

2025

