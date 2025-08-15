https://1prime.ru/20250815/rptsz-860736936.html
РПЦЗ попросила святого Германа благословить встречу Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Русская Православная Церковь молит святого Германа Аляскинского благословить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган.
"Сегодня мы обращаемся к преподобному Герману, который принимает на своей территории президентов наших стран, уповая на помощь Божию и молитвенное заступничество Аляскинского чудотворца, первые шаги своего служения совершившего на Валааме", - сказал отец Серафим.
Преподобный Герман – русский святой, который многие годы подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. О встрече Путина и Трампа было объявлено 9 августа, когда православные в России и США празднуют его канонизацию.
Отец Серафим напомнил, что многие события в истории России так или иначе были связаны с прославлениями святых и с молитвами к ним.
"В 1964 году Русская Зарубежная Церковь прославила праведного Иоанна Кронштадтского с надеждой, что это послужит прекращению хрущевский гонений. А в 1981 году были прославлены новомученики, пострадавшие от богоборческой власти в ХХ веке, с надеждой на то, что эти святые вымолят возрождение веры и Отечества", - сказал священник.
По его словам, действительно, вскоре после этих событий, "осенью 1964 года антирелигиозная кампания пошла на спад, а в середине 80-х началась "перестройка", Церкви разрешили широко отпраздновать 1000-летие Крещения Руси, ставшее началом возрождения веры".
Кремль и Белый дом объявили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
