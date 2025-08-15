https://1prime.ru/20250815/rubl-860726496.html

Раскрыто, почему рубль больше не зависит от геополитики

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Динамика рубля по-прежнему в основном определяется балансом валютного спроса и предложения, а геополитические процессы влияют на нее все меньше, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".Он напомнил, что главное для определения текущего курса – спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и ее предложение экспортерами. Из-за высоких ставок импорт сокращается, а экспортеры вынуждены продавать валюты больше, чтобы выплачивать проценты. К тому же, на фоне высокой инфляции и санкций растут рублевые расходы компаний.Конечно, важные геополитические новости приводят к заметным изменениям валютных котировок, но такие импульсы обычно не получают развития. Это объясняется все еще небольшим количеством инвесторов и спекулянтов на валютном рынке, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания изменений ключевых для него факторов и условий, в результате чего соответствующие дисконт или премия достаточно долго сохранялись в стоимости российской валюты."Фактор геополитики, особенно новости, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, конечно, способны вызвать всплеск волатильности нашего валютного рынка. Однако по причине отсутствия на нем достаточного количества инвесторов и спекулянтов, вряд ли это приведет к формированию устойчивой направленной тенденции курса рубля. Для этого геополитические изменения должны непосредственно повлиять на экспорт и/или импорт России", - рассуждает Бабин.По его мнению, объема поступающей в страну инвалюты пока достаточно, чтобы удовлетворять спрос на нее, хотя на фоне снижения процентных ставок импорт может постепенно оживиться."Тем не менее, даже прорыв в урегулировании украинского конфликта вряд ли приведет к сильному укреплению рубля, тем более к устойчивому. Дело в том, что его курс по-прежнему неоправданно завышен, то есть не имеет значимого геополитического дисконта, сокращение которого могло бы привести к заметному подорожанию российской валюты", - пояснил эксперт.Кроме того, укрепление рубля в этом году фундаментально необоснованно, учитывая финансово-экономические изменения последних лет, в том числе заметное увеличение денежной массы, опережающее рост экспорта, а также темпы создания товаров, услуг и обеспечивающий этот процесс поток импорта.К тому же возможное улучшение для России геополитической ситуации, особенно смягчение санкционного режима, ослабит препятствия для импорта и в целом трансграничного движения капитала, соответствующих платежей, что может привести к перетоку части рублевой ликвидности и даже инвестиций в иностранную валюту с последующим ее выводом из страны.Поэтому, скорее всего, рубль в любом случае в итоге перейдет к умеренному, но устойчивому ослаблению. В результате до конца года официальный курс доллара способен превысить 90 рублей, ожидает Бабин.

