Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/rubl-860774376.html
Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ
Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 28,2%, а в июле... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:59+0300
2025-08-15T17:59+0300
экономика
банк россии
реальный эффективный курс рубля
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 28,2%, а в июле не изменился, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в июле вырос на 0,2% по сравнению с июнем, к евро снизился на 1,6%, а к юаню вырос на 0,4%.Номинальный курс рубля к доллару в июле не изменился, к евро снизился на 1,9%, к юаню - на 0,3%.
https://1prime.ru/20250815/tsb-860769768.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, реальный эффективный курс рубля, рубль
Экономика, Банк России, реальный эффективный курс рубля, рубль
17:59 15.08.2025
 
Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 28,2%, в июле не изменился

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 28,2%, а в июле не изменился, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июле вырос на 0,2% по сравнению с июнем, к евро снизился на 1,6%, а к юаню вырос на 0,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в июле не изменился, к евро снизился на 1,9%, к юаню - на 0,3%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
ЦБ подсчитал долю нерезидентов в евробондах России за второй квартал
16:19
 
ЭкономикаБанк Россииреальный эффективный курс рублярубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала