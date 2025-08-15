https://1prime.ru/20250815/rubl-860774376.html

Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ

Реальный эффективный курс рубля не изменился в июле, сообщили в ЦБ

2025-08-15T17:59+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 28,2%, а в июле не изменился, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в июле вырос на 0,2% по сравнению с июнем, к евро снизился на 1,6%, а к юаню вырос на 0,4%.Номинальный курс рубля к доллару в июле не изменился, к евро снизился на 1,9%, к юаню - на 0,3%.

