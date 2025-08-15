https://1prime.ru/20250815/rubl-860786210.html

Рубль ждет сигнала из Аляски

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе снизился, хотя и попробовал сопротивляться в начале нее. Волатильность немного сократилась по сравнению с предыдущей неделей. Так, курс юаня сходил вниз до психологического уровня 11 рублей, после чего оттолкнулся от него вверх.В итоге курсовой недельный диапазон составил: 11-11,13 рубля за юань. На два дня роста юаня к рублю пришлось два дня его снижения, один день он стабилизировался.В целом, курс рубля на Мосбирже замер в ожидании анонсированной на пятницу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Только в последний перед выходными рабочий день инвесторы нарастили валютные позиции, видимо, хеджируя позиции.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с -0,31% годовых до -0,08%, а провел он ее в коридоре -0,18-(-0,05%). Тем не менее, судя по ставкам, спрос на юани сохранился низким.Тем не менее, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю поднялся на 2 копейки до 11,10 рубля. Курс доллара за неделю повысился на 24 копейки до 80,02 рубля, а евро – на 83 копейки, до 93,71 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Динамика пары евро-рубль соответствовала динамике форекса, где евро за неделю также подрос к доллару.Валюта США на форексе за неделю почти не изменилась: сползла от 7,184 юаня до 7,182 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,209 юаня, что на 0,4% выше курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели осталась около 5,3 тысячи, как и неделей ранее.РУБЛЬ ИСКАЛ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯРубль начал неделю попытками роста против валюты КНР на Мосбирже: юань спустился до психологического уровня поддержки 11 рублей. Однако быстро развернулся в направлении 11,1 рубля.Игроки рынка обратили внимание на негативные для рубля оценки ЦБ РФ о том, что внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда, или на 11,1%.Кроме того, стало известно, что профицит внешней торговли России товарами в январе-июне снизился на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 57,3 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне снизилось до 25 миллиардов долларов с 42,1 миллиарда за аналогичный период прошлого года, также оценил Банк России.ПРОГНОЗЫЗавершение недели отметилось повышенной волатильности в плане роста юаня на Мосбирже на недельные максимумы.Игроки рынка обратили внимание на решение правительства России, которое обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также - с отсутствием проблем с валютной ликвидностью, пояснили в кабинете министров.Между тем, уровень продаж валюты экспортерами остается крайне высоким – под 100%, и это решение создает лишь психологический эффект давления на рубль.В целом же, рубль, как и в целом, рублевые активы, в краткосрочном плане, на следующей неделе отыграют итоги начавшегося на Аляске саммита РФ – США. Позитив в плане снижения геополитических и санкционных рисков обусловит сокращение премии в курсе валют против рубля. Однако дальнейшие последствия этого могут привести к фундаментальному давлению на рубль в виде снятия, например, ограничений на потоки капитала из страны, росту импорта. Между тем, будут и обратные векторы в виде привлекательного carry trade в условиях жесткой ДКП в рублевом секторе. Однако стоит дождаться итогов саммита…

