"Русал" завершил первый этап покупки доли в Pioneer Aluminium

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Русал" завершил первый этап приобретения доли в глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries Limited в Индии в размере 26% за 243,75 миллиона долларов в июле 2025 года, сообщила компания.
"В июле 2025 года группа завершила первый этап приобретения доли в компании Pioneer Aluminium Industries Limited и приобрела 26% долю в ее акционерном капитале за общую сумму 243,75 миллиона долларов США с учетом дальнейших корректировок, предусмотренных договором купли-продажи акций", - говорится отчетности МСФО за полугодие.
В марте компания сообщала, что планирует приобрести в три этапа долю до 50% в данном предприятии.
Ранее компания сообщала, что планирует приобрести в три этапа долю до 50% в этом заводе. После этого Pioneer Aluminium будет работать как совместное предприятие и не станет дочерней компанией "Русала", уточнял тогда холдинг.
"Русал" намерен поставлять бокситы на завод и получать глинозем с него пропорционально доле компании в акционерном капитале, передавала весной компания. Проектная мощность предприятия составляет 1,5 миллиона тонн в год.
"Русалу" принадлежат восемь глиноземных заводов в пяти странах (Ирландия, Ямайка, Италия, Гвинея и Россия), а также доля в 20% в австралийском QAL и 30% в китайском Hebei Wenfeng. В 2024 году на долю компании пришлось около 4,7% мирового производства глинозема.
