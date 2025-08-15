"Русал" завершил первый этап покупки доли в Pioneer Aluminium

https://1prime.ru/20250815/rusavshij-860739593.html

Добавлены подробности (4-6 абзацы) МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Русал" завершил первый этап приобретения доли в глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries Limited в Индии в размере 26% за 243,75 миллиона долларов в июле 2025 года, сообщила компания. "В июле 2025 года группа завершила первый этап приобретения доли в компании Pioneer Aluminium Industries Limited и приобрела 26% долю в ее акционерном капитале за общую сумму 243,75 миллиона долларов США с учетом дальнейших корректировок, предусмотренных договором купли-продажи акций", - говорится отчетности МСФО за полугодие. В марте компания сообщала, что планирует приобрести в три этапа долю до 50% в данном предприятии. Ранее компания сообщала, что планирует приобрести в три этапа долю до 50% в этом заводе. После этого Pioneer Aluminium будет работать как совместное предприятие и не станет дочерней компанией "Русала", уточнял тогда холдинг. "Русал" намерен поставлять бокситы на завод и получать глинозем с него пропорционально доле компании в акционерном капитале, передавала весной компания. Проектная мощность предприятия составляет 1,5 миллиона тонн в год. "Русалу" принадлежат восемь глиноземных заводов в пяти странах (Ирландия, Ямайка, Италия, Гвинея и Россия), а также доля в 20% в австралийском QAL и 30% в китайском Hebei Wenfeng. В 2024 году на долю компании пришлось около 4,7% мирового производства глинозема.

