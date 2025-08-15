https://1prime.ru/20250815/rusavshij-860740045.html

"Русал" в I полугодии снизил производство алюминия на 1,7%

"Русал" в I полугодии снизил производство алюминия на 1,7% - 15.08.2025, ПРАЙМ

"Русал" в I полугодии снизил производство алюминия на 1,7%

Добавлены подробности (3-5 абзацы) | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T04:54+0300

2025-08-15T04:54+0300

2025-08-15T04:54+0300

промышленность

бизнес

экономика

китай

русал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860740045.jpg?1755222874

Добавлены подробности (3-5 абзацы) МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Русал" в первом полугодии этого года произвел 1,924 миллиона тонн алюминия, что на 1,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - 1,957 миллиона тонн, следует из сообщения компании по МСФО. При этом производство бокситов выросло на 21,8%, до 9,668 миллиона тонн. Производство глинозема увеличилось на 13,54%, до 3,4 миллиона тонн. Продажи первичного алюминия и сплавов за отчетный период достигли 2,286 миллиона тонн, что на 21,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года. В денежном выражении реализация данной продукции выросла почти на 30% и оценивается в 5,966 миллиарда долларов. Общие продажи по компании составили 7,52 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем за шесть месяцев годом ранее. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, китай, русал