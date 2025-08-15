https://1prime.ru/20250815/rusavshij-860740045.html
"Русал" в I полугодии снизил производство алюминия на 1,7%
"Русал" в I полугодии снизил производство алюминия на 1,7% - 15.08.2025
"Русал" в I полугодии снизил производство алюминия на 1,7%
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Русал" в первом полугодии этого года произвел 1,924 миллиона тонн алюминия, что на 1,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - 1,957 миллиона тонн, следует из сообщения компании по МСФО.
При этом производство бокситов выросло на 21,8%, до 9,668 миллиона тонн. Производство глинозема увеличилось на 13,54%, до 3,4 миллиона тонн.
Продажи первичного алюминия и сплавов за отчетный период достигли 2,286 миллиона тонн, что на 21,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года. В денежном выражении реализация данной продукции выросла почти на 30% и оценивается в 5,966 миллиарда долларов.
Общие продажи по компании составили 7,52 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем за шесть месяцев годом ранее.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении.
