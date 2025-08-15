https://1prime.ru/20250815/rusavshij-860740424.html

"Русал" в I полугодии увеличил капзатраты на 37%

15.08.2025

Добавлены подробности (3, 4 абзацы) МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Капитальные затраты "Русала" в первом полугодии этого года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 707 миллионов долларов, сообщила компания на Гонконгской фондовой бирже. В первом полугодии 2024 года капзатраты составляли 516 миллионов долларов, говорится в отчете компании по МСФО. Отмечается, что затраты за отчетный период были направлены в первую очередь на поддержание существующих производственных мощностей. В частности, на переоборудование пришлось 307 миллионов долларов против 214 миллионов годом ранее. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении.

