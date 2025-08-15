https://1prime.ru/20250815/rynok-860737050.html

Рынок акций ждет позитива от встречи Путина и Трампа, считают эксперты

Рынок акций ждет позитива от встречи Путина и Трампа, считают эксперты - 15.08.2025, ПРАЙМ

Рынок акций ждет позитива от встречи Путина и Трампа, считают эксперты

Российский рынок акций ожидает позитива от встречи лидеров России и США и закладывает его в текущие котировки, а главными бенефициарами могут стать тяжеловесы... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T01:47+0300

2025-08-15T01:47+0300

2025-08-15T01:47+0300

рынок

россия

экономика

сша

аляска

рф

владимир чернов

владимир евстифеев

владимир путин

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860737050.jpg?1755211631

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций ожидает позитива от встречи лидеров России и США и закладывает его в текущие котировки, а главными бенефициарами могут стать тяжеловесы рынка и экспортеры, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске в эту пятницу. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. "В идеале инвесторы ждут подвижек по мирному урегулированию украинского конфликта, появления перспектив смягчения или отмены санкций и двустороннего экономического сотрудничества России и США. При этом последние сигналы сторон заставляют сдержанно относиться к вероятности достижения прорыва по итогам саммита", - сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. "Инвесторы вряд ли рассчитывают на прорывной характер переговоров на Аляске, однако ожидают сближения позиций РФ и США, как в отношении двустороннего сотрудничества, так и по вопросам украинского конфликта. Рынки явно закладывают умеренно позитивный исход саммита и не учитывают риска срыва переговоров", - добавил руководитель аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ При достижении прорывных договоренностей (фиксируемый режим прекращения огня, расширение контактной группы для дальнейших, уже трехсторонних переговоров, и частичная отмена санкций) реакция рынка будет импульсно "бычьей", говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При позитивных итогах движение индекса Мосбиржи к уровню 3100-3200 пунктов не будет удивительным, считает Шепелев. "Вместе с тем и полное отсутствие результатов от встречи на высшем уровне тоже кажется маловероятным. Вероятнее всего, рынок найдет позитивные моменты, но подъем на них существенно выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи вряд ли возможен", - отметил Шепелев. Нейтральный итог переговоров (общие формулировки без конкретики, продление канала связи, но без новых послаблений) почти наверняка будет означать для рынка "продать на факте" - то есть часть текущего роста уйдет в коррекцию, но без паники, поскольку на рынке остается драйвер глобального роста в виде смягчения монетарной политики Банка России, считает Чернов. "При позитиве возможен рывок на 5–8% с попыткой закрепиться выше психологических максимумов в 3000 или 3100 пунктов, тогда как при нейтральной развязке наиболее вероятен откат на 2–4%, в район 2850-2900 пунктов, и последующий боковик. А при явном провале/эскалации существует риск снижения на 7–12%, к областям поддержки в 2700-2750 пунктов. Торги на текущей неделе уже подводили индекс к локальным максимумам, что повышает вероятность фиксации прибыли при слабом результате", - добавил он. Встреча состоится в пятницу поздно вечером, поэтому в случае позитивного итога эффект перенесется на торги выходного дня, и соответственно, на неликвидный рынок. Поэтому движение может быть избыточно сильным: индекс Мосбиржи вполне может вырасти до 3200 пунктов, отмечает аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов. ГЛАВНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ "Наибольшие выигрыши от позитивного исхода, как правило, получают экспортеры и наиболее санкционно чувствительные истории, такие как металлурги и горняки ("Норникель", "Русал", НЛМК, "Северсталь", ММК) за счет возможного снижения дисконта за риск и облегчения логистики и страхования", - говорит Чернов. В свою очередь Шепелев перечислил среди бенефициаров возможного геополитического потепления основные "голубые фишки" и тяжеловесов рынка – в частности, Сбербанк, "Газпром", "Лукойл", "Новатэк", "Аэрофлот". В числе фаворитов могут оказаться акции реальных сегментов экономики и финансового сектора, поскольку именно они могут оказаться в наибольшем выигрыше в случае смягчения санкционной риторики, добавил Евстифеев.

сша

аляска

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, сша, аляска, рф, владимир чернов, владимир евстифеев, владимир путин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", банк россия