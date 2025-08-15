https://1prime.ru/20250815/rynok-860738472.html

Более 400 американских компаний покинули российский рынок

2025-08-15T03:17+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Более 400 американских компаний полностью покинули российский рынок или заморозили свой бизнес с февраля 2022 года, в основном это IT и промышленные организации, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Всего в России до начала СВО было представлено как минимум 811 американских компаний. Из них продолжают работать в стране 328 компаний - чуть более 40%. Приостановили свою деятельность или совсем ушли из России 483 организации. Больше всего среди них IT- и телеком-компаний (100). Например, в их число вошли маркетплейс Amazon, онлайн-кинотеатр Netflix, производители компьютерных компонентов Nvidia и Intel, производитель сетевого оборудования Cisco. Следом расположились около 79 промышленных компаний. В основном это производители электроники (18), например, Apple; производитель оборудования для отопления, вентиляции, кондиционирования Carrier; производитель микроэлектроники Microchip Technology. Также в их числе 17 производителей оборудования (например, General Electric) и 16 представителей химической отрасли, (например, производитель полимерных материалов DuPont). Также российский рынок покинули ряд компаний, торгующих продуктами и потребительскими товарами (72). Среди них были производители спорттоваров - New Balance, одежды - Tommy Hilfiger и нижнего белья - Victoria's Secret. Различные услуги из сферы развлечений, туризма и спорта предоставляли примерно 56 компаний, среди которых телеканал Discovery, а также занимающийся созданием и распространением фильмов Paramount Pictures Corporation. А финансовые и платежные услуги предоставляли около 46 организаций, в частности, Mastercard, Visa, PayPal, CityGroup. Различные услуги, включая консалтинг, аналитические услуги и помощь при подборе кадров, предоставляли еще около 40 компаний. Среди них "большая четверка" аудиторов - Deloitte, KPMG, PwC и EY, а также "большая тройка" управленческого консалтинга - BCG, McKinsey и Bain & Company. В других отраслях "потери" были не столь заметными. Так, например, покинули российский рынок 25 компаний, работающих в медиа-сфере, 24 - связанные с транспортом, 20 – с добычей и энергетикой.

