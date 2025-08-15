https://1prime.ru/20250815/rynok-860766438.html

Российский рынок акций умеренно растет в ожидании саммита на Аляске

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций умеренно растет днем пятницы в ожидания встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.44 мск растёт на 0,75% до 2 999,71 пункта. А ранее в ходе пятничных ходов он превышал отметку в 3000 пунктов - впервые с понедельника, повышаясь до 3001,27 пункта. Индекс Мосбиржи вновь у уровня 3000 пунктов, выше которого открывается дальнейшая дорога наверх, рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Если в течение дня ему удастся закрепиться выше, возможно ускорение роста и закрытие гораздо выше", - отметил он. Особенно сильно дорожают акции "Сегежи" (+2,49%), "Ростелекома" (+2,45%), "Московского кредитного банка" (+2,33%), "Роснефти" (+2,26%), а также "Совкомфлота" (+1,57%). "Совкомфлот" продемонстрировал умеренное восстановление финансовых показателей после заметного падения в первом квартале 2025 года", - отметил Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". "Выручка компании на основе тайм-чартерного эквивалента выросла на 26% по сравнению с 2024 годом и составила 279 миллионов долларов, а EBITDA повысилась на 51% до 158 миллионов долларов с рентабельностью 57% благодаря контролю над расходами, которые во втором квартале остались на уровне первого квартала", - уточняет он. Заметно дешевеют акции ДВМП (-1,17%), "Эн+ груп" (-1,02%), "Мечела" (-0,86%), ОВК (-0,84%), "Мосэнерго" (-0,82%). Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса. В России это центральное событие, которое задаст дальнейшую динамику рынку. Впрочем, заявления по итогам встречи выйдут лишь поздно вечером, и инвесторы полноценно их отыгрывать будут позднее, считает Виктор Григорьев банка "Санкт-Петербург". И сдерживающий фактор внешнеполитической неопределенности сохраняется, предупреждает Калачев. "На нейтральном новостном фоне можно ожидать, что новую неделю августа индекс Мосбиржи проведет в пределах 2930-2990 пунктов", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Положительные итоги встречи президентов РФ и США могут вызвать ралли на рынке, вернув его на траекторию роста, в то время как отсутствие результатов может привести к новой коррекции, резюмирует Калачев.

