Европа будет издалека следить за саммитом на Аляске, сообщает CNN

2025-08-15T13:11+0300

2025-08-15T13:11+0300

2025-08-15T13:11+0300

политика

европа

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

аляска

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейские лидеры будут "издалека и с большой тревогой" следить за саммитом президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, который состоится в пятницу на Аляске, сообщает телеканал CNN со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Найджела Гулд-Дэвиса. "Ставки для европейских лидеров в преддверии саммита Трампа и его российского коллеги "очень высоки". Сегодня региональные законодатели будут "следить издалека и с большой тревогой" за тем, как Трамп и Путин встретятся на Аляске", - говорится в сообщении. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

европа

сша

аляска

