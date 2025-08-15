https://1prime.ru/20250815/sammit-860770466.html

СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа

СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа

Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T16:24+0300

2025-08-15T16:24+0300

2025-08-15T16:24+0300

политика

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860467009_0:302:3005:1992_1920x0_80_0_0_2bc0357b8c1b5cd8a6174df03b960802.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Американский чиновник отметил, что Белый дом с острожным оптимизмом относится к этой встрече", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://1prime.ru/20250815/tramp-860768429.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, cnn