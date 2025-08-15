Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа - 15.08.2025
Политика
СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Американский чиновник отметил, что Белый дом с острожным оптимизмом относится к этой встрече", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, cnn
Политика, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, CNN
16:24 15.08.2025
 
СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа

CNN: Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом с острожным оптимизмом относится к саммиту президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Американский чиновник отметил, что Белый дом с острожным оптимизмом относится к этой встрече", - говорится в публикации.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным
