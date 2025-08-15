https://1prime.ru/20250815/sammit-860771138.html

Еще один борт Ил-76 прибыл на авиабазу на Аляске, пишут СМИ

Еще один борт Ил-76 прибыл на авиабазу на Аляске, пишут СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ

Еще один борт Ил-76 прибыл на авиабазу на Аляске, пишут СМИ

Еще один российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где в пятницу пройдет саммит президента России Владимира Путина и... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T16:41+0300

2025-08-15T16:41+0300

2025-08-15T16:41+0300

политика

россия

самолет

аляска

владимир путин

дональд трамп

саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860764141_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_c81a795c29cd4b86b4faa63a6ff885c1.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Еще один российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где в пятницу пройдет саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, самолет приземлился около 16.15 мск. Ранее около 13.50 мск другой самолет Ил-76 также приземлился на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://1prime.ru/20250815/tramp-860768429.html

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, самолет, аляска, владимир путин, дональд трамп, саммит