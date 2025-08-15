https://1prime.ru/20250815/sammit-860772630.html

В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске

В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на насущные вопросы по предстоящему саммиту президента России и американского лидера Дональда Трампа"Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает","Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает"Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

