Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/sammit-860772630.html
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске
Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:05+0300
2025-08-15T17:08+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
россия
аляска
сша
саммит
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860708590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_631449d3010fb3076f89018a50dd6337.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на насущные вопросы по предстоящему саммиту президента России и американского лидера Дональда Трампа&quot;Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает&quot;,&quot;Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает&quot;Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250815/sammit-860770466.html
аляска
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860708590_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a919e6f2063594d8a8c708a9f9609459.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, россия, аляска, сша, саммит, украина
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, РОССИЯ, Аляска, США, саммит, УКРАИНА
17:05 15.08.2025 (обновлено: 17:08 15.08.2025)
 
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске

Песков: вопрос мира на Украине будет стоять во главе угла на саммите Путина и Трампа

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоенная база США "Эльмендорф-Ричардсон" (JBER) в Анкоридже на Аляске
Военная база США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на насущные вопросы по предстоящему саммиту президента России и американского лидера Дональда Трампа
  • на саммите во главе угла будет стоять вопрос урегулирования Украинского конфликта;
  • также на повестке дня будут проекты экономического сотрудничества России и США;

"Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает",

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • вылет Путина из Магадана в Анкоридж на место проведения саммита будет пунктуальным;
  • во время перелета из Магадана президент будет работать с документами, в частности, по тезисам саммита;

"Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает"

Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа
16:24
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампРОССИЯАляскаСШАсаммитУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала