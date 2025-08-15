https://1prime.ru/20250815/sammit-860772630.html
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске
Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:05+0300
2025-08-15T17:05+0300
2025-08-15T17:08+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
россия
аляска
сша
саммит
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860708590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_631449d3010fb3076f89018a50dd6337.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на насущные вопросы по предстоящему саммиту президента России и американского лидера Дональда Трампа"Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает","Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает"Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250815/sammit-860770466.html
аляска
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860708590_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a919e6f2063594d8a8c708a9f9609459.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, россия, аляска, сша, саммит, украина
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, РОССИЯ, Аляска, США, саммит, УКРАИНА
В Кремле прокомментировали приближающиеся переговоры на Аляске
Песков: вопрос мира на Украине будет стоять во главе угла на саммите Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Самолет президента России Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 местного времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на насущные вопросы по предстоящему саммиту президента России и американского лидера Дональда Трампа
- на саммите во главе угла будет стоять вопрос урегулирования Украинского конфликта;
- также на повестке дня будут проекты экономического сотрудничества России и США;
"Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает",
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
- вылет Путина из Магадана в Анкоридж на место проведения саммита будет пунктуальным;
- во время перелета из Магадана президент будет работать с документами, в частности, по тезисам саммита;
"Тезисы по всей проблематике, и хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно изучает"
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
- Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
СМИ: Белый дом с осторожным оптимизмом относится к саммиту Путина и Трампа