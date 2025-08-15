https://1prime.ru/20250815/sammit-860773452.html
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США - 15.08.2025, ПРАЙМ
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:37+0300
2025-08-15T17:37+0300
2025-08-15T17:37+0300
политика
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
wsj
делегация
саммит
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны США. "Министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн примут участие в саммите президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - говорится в публикации. На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о саммите российского и американских лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Как сообщил позде помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Там Путин и Трамп сперва проведут личную встречу, а затем к саммиту присоединятся делегации стран.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://1prime.ru/20250815/delegatsiya-860765646.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, wsj, делегация, саммит, россия
Политика, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, WSJ, делегация, саммит, РОССИЯ
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США
WSJ: Хегсет и главком начальников штабов ВС США примут участие в саммите на Аляске
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на чиновников министерства обороны США.
"Министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн примут участие в саммите президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - говорится в публикации.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о саммите российского и американских лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Как сообщил позде помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Там Путин и Трамп сперва проведут личную встречу, а затем к саммиту присоединятся делегации стран.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек