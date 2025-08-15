Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США - 15.08.2025
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны США. "Министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн примут участие в саммите президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - говорится в публикации. На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о саммите российского и американских лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Как сообщил позде помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Там Путин и Трамп сперва проведут личную встречу, а затем к саммиту присоединятся делегации стран.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
17:37 15.08.2025
 
WSJ рассказал подробности об участниках саммита на Аляске со стороны США

WSJ: Хегсет и главком начальников штабов ВС США примут участие в саммите на Аляске

Флаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн примут участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников министерства обороны США.
"Министр обороны Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн примут участие в саммите президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", - говорится в публикации.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о саммите российского и американских лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Как сообщил позде помощник президента России Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Там Путин и Трамп сперва проведут личную встречу, а затем к саммиту присоединятся делегации стран.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
