Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа - 15.08.2025
Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет", - сказал Песков в эфире Первого канала. Он уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.Вместе с тем помощник президента РФ отметил, что переговоры глав государств в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников."Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников", - сказал Песков "Первому каналу".Он напомнил, что затем состоятся переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
18:34 15.08.2025 (обновлено: 18:37 15.08.2025)
 
Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа

Песков: переговоры Путина и Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Он уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.
Вместе с тем помощник президента РФ отметил, что переговоры глав государств в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников.
"Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников", - сказал Песков "Первому каналу".
Он напомнил, что затем состоятся переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
