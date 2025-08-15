https://1prime.ru/20250815/sammit-860774794.html
Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа
Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил, сколько времени займут переговоры Путина и Трампа
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T18:34+0300
2025-08-15T18:34+0300
2025-08-15T18:37+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
переговоры
дмитрий песков
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6-7 часов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет", - сказал Песков в эфире Первого канала. Он уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.Вместе с тем помощник президента РФ отметил, что переговоры глав государств в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников."Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников", - сказал Песков "Первому каналу".Он напомнил, что затем состоятся переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
