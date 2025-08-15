https://1prime.ru/20250815/sammit-860785766.html

Эксперты раскрыли внешнеэкономические сценарии для РФ после саммита с США

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Позитивный исход переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа принесет смягчение антироссийской риторики и простимулирует американский бизнес прорабатывать схемы возвращения в РФ, а негативный - обернется для нее дополнительными санкциями и волатильностью на рынках, поделился прогнозом с РИА Новости основатель консалтинговой компании Rodin.Capital Алексей Родин. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. "При позитивном исходе переговоров мы увидим смягчение антироссийской риторики, ослабление санкций, оптимизм на рынках, в частности, перспективы роста будут у нефтегазового сектора. Торговые условия для России станут лучше, цены на импорт будут снижаться, а на экспорт - расти. Такой сценарий приведет к росту экспорта и снижению дефицита бюджета", - отмечает эксперт. По его мнению, о скором возобновлении иностранных инвестиций в российскую экономику пока говорить рано, но позитив в переговорах даст шанс на возвращение иностранного капитала в ближайшем будущем. В частности, крупный американский бизнес будет прорабатывать схемы возвращения в Россию. "При негативном исходе переговорного процесса Россия столкнется с дополнительными санкциями, в частности вторичными, что повысит волатильность на рынках. Если Путин и Трамп не договорятся, это может повлечь печальные последствия для всей мировой экономики", - заключил Родин.

