Эксперт оценил возможность снятия США санкций с Банка России

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть заблокированных российских золотовалютных резервов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ряд аналитиков высказывал предположение, что Путин и Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции с России. "Если мы обсуждаем, какие нам хотелось бы получить послабления в плане санкций, то, конечно, это, во-первых, снятие санкций с Центрального банка для того, чтобы разблокировать наши золотовалютные резервы", - сказал эксперт. "Если бы США сняли бы санкции с Центрального банка, это стало бы определенным прецедентом. И так как европейцы, как правило, действуют по аналогии с Соединенными Штатами, это позволило бы нам требовать и от Евросоюза снятия санкций в отношении Центрального банка", - рассуждает Юшков. В США, напомнил эксперт, заблокированных российских резервов не так много - около 10 миллиардов долларов или даже чуть меньше. Основные деньги заблокированы в Европе, - около 300 миллиардов долларов. "Также с экономической точки зрения важно снятие санкций вообще с банков, потому что санкции против банков усложняют вообще торговлю как таковую для России, потому что расчеты затрудняются, и это приводит к дополнительным издержкам для России", - резюмировал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

