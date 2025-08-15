Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с Банка России - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/sanktsii-860765170.html
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с Банка России
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с Банка России - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с Банка России
Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T14:37+0300
2025-08-15T14:37+0300
экономика
финансы
россия
сша
европа
игорь юшков
владимир путин
дональд трамп
центральные банки
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860764107_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_81251d7f3dd88a5747c39eaf41f89aeb.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть заблокированных российских золотовалютных резервов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ряд аналитиков высказывал предположение, что Путин и Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции с России. "Если мы обсуждаем, какие нам хотелось бы получить послабления в плане санкций, то, конечно, это, во-первых, снятие санкций с Центрального банка для того, чтобы разблокировать наши золотовалютные резервы", - сказал эксперт. "Если бы США сняли бы санкции с Центрального банка, это стало бы определенным прецедентом. И так как европейцы, как правило, действуют по аналогии с Соединенными Штатами, это позволило бы нам требовать и от Евросоюза снятия санкций в отношении Центрального банка", - рассуждает Юшков. В США, напомнил эксперт, заблокированных российских резервов не так много - около 10 миллиардов долларов или даже чуть меньше. Основные деньги заблокированы в Европе, - около 300 миллиардов долларов. "Также с экономической точки зрения важно снятие санкций вообще с банков, потому что санкции против банков усложняют вообще торговлю как таковую для России, потому что расчеты затрудняются, и это приводит к дополнительным издержкам для России", - резюмировал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20250814/sanktsii-860723097.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860764107_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_21e1160a63ee770bd2cebb80fe38bef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, сша, европа, игорь юшков, владимир путин, дональд трамп, центральные банки, ес, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Игорь Юшков, Владимир Путин, Дональд Трамп, центральные банки, ЕС, Фонд национальной энергетической безопасности
14:37 15.08.2025
 
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с Банка России

Эксперт Юшков: США могут потребовать от Европы снятия санкций с ЦБ России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть заблокированных российских золотовалютных резервов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ряд аналитиков высказывал предположение, что Путин и Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции с России.
"Если мы обсуждаем, какие нам хотелось бы получить послабления в плане санкций, то, конечно, это, во-первых, снятие санкций с Центрального банка для того, чтобы разблокировать наши золотовалютные резервы", - сказал эксперт.
"Если бы США сняли бы санкции с Центрального банка, это стало бы определенным прецедентом. И так как европейцы, как правило, действуют по аналогии с Соединенными Штатами, это позволило бы нам требовать и от Евросоюза снятия санкций в отношении Центрального банка", - рассуждает Юшков.
В США, напомнил эксперт, заблокированных российских резервов не так много - около 10 миллиардов долларов или даже чуть меньше. Основные деньги заблокированы в Европе, - около 300 миллиардов долларов.
"Также с экономической точки зрения важно снятие санкций вообще с банков, потому что санкции против банков усложняют вообще торговлю как таковую для России, потому что расчеты затрудняются, и это приводит к дополнительным издержкам для России", - резюмировал он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций
Вчера, 16:32
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСШАЕВРОПАИгорь ЮшковВладимир ПутинДональд Трампцентральные банкиЕСФонд национальной энергетической безопасности
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала