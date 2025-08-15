Протесты в Сербии переходят к насильственному сценарию, сообщили в МИД РФ

https://1prime.ru/20250815/serbiya-860778290.html
Протесты в Сербии переходят от мирных демонстраций к насильственному сценарию, заходят за грань цивилизованного поведения, заявили в МИД России. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T19:57+0300
2025-08-15T19:57+0300
2025-08-15T19:57+0300
происшествия
мид рф
протесты
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Протесты в Сербии переходят от мирных демонстраций к насильственному сценарию, заходят за грань цивилизованного поведения, заявили в МИД России. "Тринадцатого августа крупнейшие сербские города захлестнула новая волна уличных беспорядков, которые переходят грань цивилизованного поведения… Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В ведомстве подчеркнули, что Россия не может оставаться равнодушной к тому, что происходит в братской Сербии, которая в непростых условиях находит в себе силы сохранять самостоятельность, защищать суверенитет. В Москве уверены, что в этой стране восстановятся мир, стабильность, и ей удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство сербского народа, столь необходимое на современном историческом отрезке, добавили в МИД РФ.
