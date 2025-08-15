https://1prime.ru/20250815/shokolad-860771609.html

Швейцарский Lindt может перенести производство шоколадных фигурок в США

2025-08-15T16:38+0300

экономика

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli AG рассматривает возможность переноса производства праздничных шоколадных изделий в виде фигурок пасхального кролика и Санта-Клауса в США на фоне введения администрацией Дональда Трампа импортных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Швейцарский шоколатье Lindt & Spruengli AG может перенести производство своих всемирно известных пасхальных кроликов в золотой обертке в США, чтобы обойти импортные пошлины, введенные администрацией Трампа. План предполагает выделение 10 миллионов долларов на создание производства кроликов, Санта-Клаусов и других полых шоколадных фигурок в США", - пишет агентство. На данный момент, как указывает Блумберг, эта продукция производится в Германии и облагается пошлиной в размере 15%, которая была введена США в отношении стран Евросоюза. Агентство также отмечает, что рост мировых цен на какао уже привел к повышению стоимости продукции Lindt на 16%. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США. Компания ранее также сообщала о том, что уже несколько лет оценивает возможность дальнейших инвестиций в производственные мощности в США. Также говорилось о расширении производственной площадки в городе Стратэм, в штате Нью-Гэмпшир. "Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашего производства и внутренних цепочек поставок, учитывая текущую ситуацию с пошлинами. Это включает в себя пересмотр того, какая продукция производится на каких площадках и для каких рынков", - цитирует агентство представителя Lindt.

