Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцарский Lindt может перенести производство шоколадных фигурок в США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/shokolad-860771609.html
Швейцарский Lindt может перенести производство шоколадных фигурок в США
Швейцарский Lindt может перенести производство шоколадных фигурок в США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Швейцарский Lindt может перенести производство шоколадных фигурок в США
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli AG рассматривает возможность переноса производства праздничных шоколадных изделий в виде фигурок... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T16:38+0300
2025-08-15T16:38+0300
экономика
lindt
сша
шоколад
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/76287/94/762879493_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_442a56d1eea43dabd584fe266512f998.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Швейцарский производитель шоколада Lindt &amp; Spruengli AG рассматривает возможность переноса производства праздничных шоколадных изделий в виде фигурок пасхального кролика и Санта-Клауса в США на фоне введения администрацией Дональда Трампа импортных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Швейцарский шоколатье Lindt &amp; Spruengli AG может перенести производство своих всемирно известных пасхальных кроликов в золотой обертке в США, чтобы обойти импортные пошлины, введенные администрацией Трампа. План предполагает выделение 10 миллионов долларов на создание производства кроликов, Санта-Клаусов и других полых шоколадных фигурок в США", - пишет агентство. На данный момент, как указывает Блумберг, эта продукция производится в Германии и облагается пошлиной в размере 15%, которая была введена США в отношении стран Евросоюза. Агентство также отмечает, что рост мировых цен на какао уже привел к повышению стоимости продукции Lindt на 16%. В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США. Компания ранее также сообщала о том, что уже несколько лет оценивает возможность дальнейших инвестиций в производственные мощности в США. Также говорилось о расширении производственной площадки в городе Стратэм, в штате Нью-Гэмпшир. "Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашего производства и внутренних цепочек поставок, учитывая текущую ситуацию с пошлинами. Это включает в себя пересмотр того, какая продукция производится на каких площадках и для каких рынков", - цитирует агентство представителя Lindt.
https://1prime.ru/20250815/poshliny-860760027.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76287/94/762879493_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_78191e6eda408415bdee32176c74a1f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
lindt, сша, шоколад, пошлины
Экономика, Lindt, США, шоколад, пошлины
16:38 15.08.2025
 
Швейцарский Lindt может перенести производство шоколадных фигурок в США

Bloomberg: Lindt из-за пошлин изучит перенос производства шоколадных фигурок в США

© fotolia.com / Jiri Hera!Шоколадные конфеты
!Шоколадные конфеты - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© fotolia.com / Jiri Hera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli AG рассматривает возможность переноса производства праздничных шоколадных изделий в виде фигурок пасхального кролика и Санта-Клауса в США на фоне введения администрацией Дональда Трампа импортных пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Швейцарский шоколатье Lindt & Spruengli AG может перенести производство своих всемирно известных пасхальных кроликов в золотой обертке в США, чтобы обойти импортные пошлины, введенные администрацией Трампа. План предполагает выделение 10 миллионов долларов на создание производства кроликов, Санта-Клаусов и других полых шоколадных фигурок в США", - пишет агентство.
На данный момент, как указывает Блумберг, эта продукция производится в Германии и облагается пошлиной в размере 15%, которая была введена США в отношении стран Евросоюза. Агентство также отмечает, что рост мировых цен на какао уже привел к повышению стоимости продукции Lindt на 16%.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% на примерно 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые угрожали ввести в Вашингтоне. Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Компания ранее также сообщала о том, что уже несколько лет оценивает возможность дальнейших инвестиций в производственные мощности в США. Также говорилось о расширении производственной площадки в городе Стратэм, в штате Нью-Гэмпшир.
"Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашего производства и внутренних цепочек поставок, учитывая текущую ситуацию с пошлинами. Это включает в себя пересмотр того, какая продукция производится на каких площадках и для каких рынков", - цитирует агентство представителя Lindt.
% Вход на зону таможенного контроля Московской областной таможни - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Межправсовет ЕАЭС зафиксировал рост поступлений от ввозных пошлин
12:47
 
ЭкономикаLindtСШАшоколадпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала