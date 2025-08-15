https://1prime.ru/20250815/siluanov-860753109.html

Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику

Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику - 15.08.2025, ПРАЙМ

Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику

Делегации России и Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске намерены в обязательном порядке обсудить экономику, но главное - решить политические вопросы. Об... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T11:01+0300

2025-08-15T11:01+0300

2025-08-15T11:01+0300

экономика

россия

аляска

сша

антон силуанов

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_69ad8d79552522eec8c9ecdd3920519c.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Делегации России и Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске намерены в обязательном порядке обсудить экономику, но главное - решить политические вопросы. Об этом сообщил по прибытии на Аляску глава Минфина Антон Силуанов."Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - отметил глава ведомства в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также сообщил, что долетел отлично. Глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.На Аляску также направляется группа экспертов для проработки технических вопросов. Особое внимание наблюдателей приковано к возможным договорённостям по ключевым международным проблемам, включая вопросы безопасности и экономического сотрудничества.Этот саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.

https://1prime.ru/20250814/dmitriev-860708140.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, сша, антон силуанов, владимир путин, дональд трамп