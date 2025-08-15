https://1prime.ru/20250815/siluanov-860753109.html
Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику
Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику - 15.08.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику
Делегации России и Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске намерены в обязательном порядке обсудить экономику, но главное - решить политические вопросы. Об... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T11:01+0300
2025-08-15T11:01+0300
2025-08-15T11:01+0300
экономика
россия
аляска
сша
антон силуанов
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_69ad8d79552522eec8c9ecdd3920519c.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Делегации России и Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске намерены в обязательном порядке обсудить экономику, но главное - решить политические вопросы. Об этом сообщил по прибытии на Аляску глава Минфина Антон Силуанов."Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - отметил глава ведомства в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также сообщил, что долетел отлично. Глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.На Аляску также направляется группа экспертов для проработки технических вопросов. Особое внимание наблюдателей приковано к возможным договорённостям по ключевым международным проблемам, включая вопросы безопасности и экономического сотрудничества.Этот саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
https://1prime.ru/20250814/dmitriev-860708140.html
аляска
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/23/841502369_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_978db47c580d7f546852d6148a5a2b3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, сша, антон силуанов, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Аляска, США, Антон Силуанов, Владимир Путин, Дональд Трамп
Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику
Силуанов: делегации России и США на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Делегации России и Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске намерены в обязательном порядке обсудить экономику, но главное - решить политические вопросы. Об этом сообщил по прибытии на Аляску глава Минфина Антон Силуанов.
"Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - отметил глава ведомства в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Министр также сообщил, что долетел отлично.
Глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
На Аляску также направляется группа экспертов для проработки технических вопросов. Особое внимание наблюдателей приковано к возможным договорённостям по ключевым международным проблемам, включая вопросы безопасности и экономического сотрудничества.
Этот саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске