Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику - 15.08.2025
Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику
2025-08-15T11:01+0300
2025-08-15T11:01+0300
экономика
россия
аляска
сша
антон силуанов
владимир путин
дональд трамп
аляска
сша
россия, аляска, сша, антон силуанов, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Аляска, США, Антон Силуанов, Владимир Путин, Дональд Трамп
11:01 15.08.2025
 
Силуанов заявил, что на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику

Силуанов: делегации России и США на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Делегации России и Соединенных Штатов в ходе саммита на Аляске намерены в обязательном порядке обсудить экономику, но главное - решить политические вопросы. Об этом сообщил по прибытии на Аляску глава Минфина Антон Силуанов.
"Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - отметил глава ведомства в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Министр также сообщил, что долетел отлично.
Глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
На Аляску также направляется группа экспертов для проработки технических вопросов. Особое внимание наблюдателей приковано к возможным договорённостям по ключевым международным проблемам, включая вопросы безопасности и экономического сотрудничества.
Этот саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске
Вчера, 11:52
 
Экономика РОССИЯ Аляска США Антон Силуанов Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
