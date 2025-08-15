https://1prime.ru/20250815/smi-860752938.html
СМИ: Европа и Киев боятся, что Путин переманит Трампа на свою сторону
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. В преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Европа и Киев боятся, что российский президент склонит на свою сторону главу США, говорится в статье в газете Pais. "Европейские правительства и Киев, которые не будут представлены на встрече, затаили дыхание. Они боятся, что вопреки обещаниям Вашингтона, российский президент переманит американского на свою сторону", - отмечается в материале. По мнению автора статьи, опасения заключаются в том, что Москва и Вашингтон договорятся по урегулированию ситуации на Украине без нее, а их усугублению у западных элит способствуют успехи российских вооруженных сил на поле боя. Также в материале упоминается, что Аляска была выбрана для встречи Путина и Трампа не случайно, поскольку это не только бывшая российская территория, но и самый удаленный от Европы штат США, если не считать Гавайи. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Российская включает в себя Сергея Лаврова. Забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. В преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Европа и Киев боятся, что российский президент склонит на свою сторону главу США, говорится в статье в газете Pais.
"Европейские правительства и Киев, которые не будут представлены на встрече, затаили дыхание. Они боятся, что вопреки обещаниям Вашингтона, российский президент переманит американского на свою сторону", - отмечается в материале.
По мнению автора статьи, опасения заключаются в том, что Москва и Вашингтон договорятся по урегулированию ситуации на Украине без нее, а их усугублению у западных элит способствуют успехи российских вооруженных сил на поле боя.
Также в материале упоминается, что Аляска была выбрана для встречи Путина и Трампа не случайно, поскольку это не только бывшая российская территория, но и самый удаленный от Европы штат США, если не считать Гавайи.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Российская включает в себя Сергея Лаврова.
Забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
