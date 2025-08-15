Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европа готовится к весьма проблематичному исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на европейского чиновника. "Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", - приводит телеканал слова неназванного европейского чиновника. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
россия, аляска, европа, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, nbc
Политика, РОССИЯ, Аляска, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, NBC
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европа готовится к весьма проблематичному исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на европейского чиновника.
"Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", - приводит телеканал слова неназванного европейского чиновника.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
