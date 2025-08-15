https://1prime.ru/20250815/smi-860766271.html

СМИ: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа

СМИ: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа

Европа готовится к весьма проблематичному исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T14:59+0300

2025-08-15T14:59+0300

2025-08-15T14:59+0300

политика

россия

аляска

европа

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европа готовится к весьма проблематичному исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на европейского чиновника. "Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", - приводит телеканал слова неназванного европейского чиновника. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://1prime.ru/20250815/delegatsiya-860765646.html

аляска

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, европа, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, nbc