СМИ: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа

2025-08-15T14:59+0300
2025-08-15T14:59+0300
2025-08-15T14:59+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европа готовится к весьма проблематичному исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на европейского чиновника. "Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", - приводит телеканал слова неназванного европейского чиновника. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
