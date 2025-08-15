На Солнце начала расти крупная дыра

https://1prime.ru/20250815/solntse-860763082.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. На Солнце начала расти крупная корональная дыра, что через несколько дней вызовет рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, и в свою очередь может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Крупная корональная дыра уже несколько дней растёт на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост её площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Как рассказали учёные, в области дыры ожидается особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. Такой вывод был сделан на основании того, что сильное потемнение регистрируется не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко. "По уточнённому графику скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнёт расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20 числу выйти на необычно высокие уровни в диапазоне 800-900 км/с, что в 2 - 2,5 раза превышает обычные значения", - добавили в Лаборатории. Сейчас учёные видят такой рост солнечного ветра как главный фактор влияния на геомагнитную обстановку на масштабах 7-10 дней. До этого, в том числе на ближайших выходных, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным, уточнили они.

