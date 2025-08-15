https://1prime.ru/20250815/solntse-860763082.html
На Солнце начала расти крупная дыра
2025-08-15T14:10+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860267799_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_1670a7faaf4b049ff90be26dc12ea86f.jpg
https://1prime.ru/20250813/sputnik-860677887.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860267799_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7d393792242100ded8bc17c31248ed91.jpg
солнце, космос, ран
На Солнце начала расти крупная дыра
Рост дыры на Солнце повлияет на геомагнитную обстановку на земле, заявили ученые
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. На Солнце начала расти крупная корональная дыра, что через несколько дней вызовет рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, и в свою очередь может повлиять на геомагнитную обстановку на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Крупная корональная дыра уже несколько дней растёт на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост её площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50%", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Как рассказали учёные, в области дыры ожидается особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. Такой вывод был сделан на основании того, что сильное потемнение регистрируется не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, откуда светящееся вещество уходит крайне редко.
"По уточнённому графику скорость солнечного ветра в окрестностях Земли начнёт расти в понедельник, 18 августа, и может уже к 19-20 числу выйти на необычно высокие уровни в диапазоне 800-900 км/с, что в 2 - 2,5 раза превышает обычные значения", - добавили в Лаборатории.
Сейчас учёные видят такой рост солнечного ветра как главный фактор влияния на геомагнитную обстановку на масштабах 7-10 дней. До этого, в том числе на ближайших выходных, магнитное поле Земли будет оставаться спокойным, уточнили они.
