Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/sovkombank-860750734.html
Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО
Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО - 15.08.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО
ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:24+0300
2025-08-15T10:24+0300
экономика
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg
Москва, 15 авг - ПРАЙМ. ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.Ключевые события периодаАпрель 2025: размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению Хоум Банка. Общее количество размещенных акций после допэмиссии — 22,5 млрд, включая 70 млн казначейских.Май 2025: Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1 % годовых, срок до 2049 г.) в рамках программы размещения 300 млрд руб. ФНБ в нескольких крупнейших банках.Июнь 2025: утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд руб. (0,35 руб. на акцию), которые были выплачены в июле.Финансовые показателиЧистая прибыль: 17,5 млрд руб. (1П2024: 38,7 млрд руб.)Регулярная прибыль: 17,1 млрд руб. (1П2024: 31,3 млрд руб.)Нерегулярная прибыль: около нуля (1П2024: 7,4 млрд руб.)ROE по регулярной прибыли: 9,9 % (1П2024: 21,7 %)Акционерный капитал: 354 млрд руб. (+24 млрд руб. с начала года), 16,6 руб. на акциюЧистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций): 0,78 руб. (1П2024: 1,87 руб.)Факторы, повлиявшие на результатРост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФСжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставокРост расходов на фоне увеличения активов и выручкиПовышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%Выручка и драйверы ростаВыручка от регулярной деятельности: 461 млрд руб. (+45 % г/г)Комиссионный доход: 26,6 млрд руб. (+25 % г/г)Страховой и небанковский бизнес: 26,0 млрд руб. (+114 % г/г)Динамика сегментовРозничный бизнес: выручка — 232 млрд руб. (+58 % г/г), портфель — 1,3 трлн руб., 6 млн активных пользователей мобильного банка и карты "Халва".Корпоративный бизнес: рекордная выручка — 188 млрд руб. (+68 % г/г), портфель — 1,4 трлн руб., гарантии — 1,0 трлн руб.Казначейство: доходность портфеля ценных бумаг — 18,1 %, средняя дюрация — 1,2 года (без изменений с начала года).Комментарий Дмитрия Гусева, Председателя правления Совкомбанка"Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске.Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернётся к регулярной прибыли, а общий ROE — к привычным показателям.В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на 2-е полугодие существенно превышают результаты 1-го полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года".
https://1prime.ru/20250725/leasing-859949037.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_67b02a8f232b1dbeddef1534cd72d8f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совкомбанк
Экономика, Совкомбанк
10:24 15.08.2025
 
Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО

Совкомбанк заработал за 1 полугодие 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО 

© Фото : Наталья КарноваСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© Фото : Наталья Карнова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Москва, 15 авг - ПРАЙМ. ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.
Ключевые события периода
Апрель 2025: размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению Хоум Банка. Общее количество размещенных акций после допэмиссии — 22,5 млрд, включая 70 млн казначейских.
Май 2025: Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1 % годовых, срок до 2049 г.) в рамках программы размещения 300 млрд руб. ФНБ в нескольких крупнейших банках.
Июнь 2025: утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд руб. (0,35 руб. на акцию), которые были выплачены в июле.
Финансовые показатели
Чистая прибыль: 17,5 млрд руб. (1П2024: 38,7 млрд руб.)
Регулярная прибыль: 17,1 млрд руб. (1П2024: 31,3 млрд руб.)
Нерегулярная прибыль: около нуля (1П2024: 7,4 млрд руб.)
ROE по регулярной прибыли: 9,9 % (1П2024: 21,7 %)
Акционерный капитал: 354 млрд руб. (+24 млрд руб. с начала года), 16,6 руб. на акцию
Чистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций): 0,78 руб. (1П2024: 1,87 руб.)
Факторы, повлиявшие на результат
Рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ
Сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок
Рост расходов на фоне увеличения активов и выручки
Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%
Выручка и драйверы роста
Выручка от регулярной деятельности: 461 млрд руб. (+45 % г/г)
Комиссионный доход: 26,6 млрд руб. (+25 % г/г)
Страховой и небанковский бизнес: 26,0 млрд руб. (+114 % г/г)
Динамика сегментов
Розничный бизнес: выручка — 232 млрд руб. (+58 % г/г), портфель — 1,3 трлн руб., 6 млн активных пользователей мобильного банка и карты "Халва".
Корпоративный бизнес: рекордная выручка — 188 млрд руб. (+68 % г/г), портфель — 1,4 трлн руб., гарантии — 1,0 трлн руб.
Казначейство: доходность портфеля ценных бумаг — 18,1 %, средняя дюрация — 1,2 года (без изменений с начала года).
Комментарий Дмитрия Гусева, Председателя правления Совкомбанка
"Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске.
Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернётся к регулярной прибыли, а общий ROE — к привычным показателям.
В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на 2-е полугодие существенно превышают результаты 1-го полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года".
Офис Совкомбанка
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
25 июля, 17:50
 
ЭкономикаСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала