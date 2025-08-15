https://1prime.ru/20250815/sovkombank-860750734.html

Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО

Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО - 15.08.2025

Совкомбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО

ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.

2025-08-15T10:24+0300

2025-08-15T10:24+0300

2025-08-15T10:24+0300

экономика

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg

Москва, 15 авг - ПРАЙМ. ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.Ключевые события периодаАпрель 2025: размещены 1,8 млрд акций допэмиссии для оплаты 90% сделки по приобретению Хоум Банка. Общее количество размещенных акций после допэмиссии — 22,5 млрд, включая 70 млн казначейских.Май 2025: Совкомбанк получил субординированный депозит из ФНБ в размере 29,6 млрд руб. для финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Средства привлечены на льготных условиях (1 % годовых, срок до 2049 г.) в рамках программы размещения 300 млрд руб. ФНБ в нескольких крупнейших банках.Июнь 2025: утверждены дивиденды в размере 7,9 млрд руб. (0,35 руб. на акцию), которые были выплачены в июле.Финансовые показателиЧистая прибыль: 17,5 млрд руб. (1П2024: 38,7 млрд руб.)Регулярная прибыль: 17,1 млрд руб. (1П2024: 31,3 млрд руб.)Нерегулярная прибыль: около нуля (1П2024: 7,4 млрд руб.)ROE по регулярной прибыли: 9,9 % (1П2024: 21,7 %)Акционерный капитал: 354 млрд руб. (+24 млрд руб. с начала года), 16,6 руб. на акциюЧистая прибыль на акцию (за вычетом 70 млн казначейских акций): 0,78 руб. (1П2024: 1,87 руб.)Факторы, повлиявшие на результатРост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФСжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставокРост расходов на фоне увеличения активов и выручкиПовышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%Выручка и драйверы ростаВыручка от регулярной деятельности: 461 млрд руб. (+45 % г/г)Комиссионный доход: 26,6 млрд руб. (+25 % г/г)Страховой и небанковский бизнес: 26,0 млрд руб. (+114 % г/г)Динамика сегментовРозничный бизнес: выручка — 232 млрд руб. (+58 % г/г), портфель — 1,3 трлн руб., 6 млн активных пользователей мобильного банка и карты "Халва".Корпоративный бизнес: рекордная выручка — 188 млрд руб. (+68 % г/г), портфель — 1,4 трлн руб., гарантии — 1,0 трлн руб.Казначейство: доходность портфеля ценных бумаг — 18,1 %, средняя дюрация — 1,2 года (без изменений с начала года).Комментарий Дмитрия Гусева, Председателя правления Совкомбанка"Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске.Тем не менее, по мере снижения ставок розничный бизнес вернётся к регулярной прибыли, а общий ROE — к привычным показателям.В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на 2-е полугодие существенно превышают результаты 1-го полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года".

совкомбанк