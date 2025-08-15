https://1prime.ru/20250815/soyuztsement-860757765.html

Производство цемента в России сократилось за семь месяцев

экономика

бизнес

россия

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Производство цемента в России сократилось в январе-июле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 10% - до 33,4 миллиона тонн, сообщили РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент". Потребление цемента, по оценке объединения, сократилось за семь месяцев почти на 9% - до 34,9 миллиона тонн. По данным организации, импорт цемента в Россию в январе-июле увеличился почти на 2%, составив около 2,6 миллиона тонн. Экспорт вырос примерно на 8% - до 701,4 тысячи тонн. Ранее в "Цемросе" ("Евроцемент"), объявившем о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, предложили ограничить импорт цемента 1,5 миллионами тонн в год в краткосрочной перспективе, чтобы поддержать отечественные предприятия.

