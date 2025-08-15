https://1prime.ru/20250815/ssha-860774064.html

Фондовые индексы в США в основном снижаются в пятницу

2025-08-15T17:46+0300

экономика

сша

индексы

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675269_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78cae8c10b9d40c1055e3db3b96330a2.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются в пятницу, участники рынка оценивают статистические данные и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.32 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,2%, до 21 668,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,18%, до 6 457,02 пункта. В то же время "промышленный" индекс Dow Jones чуть растёт - на 0,09%, до 44 952,12 пункта. Но ранее в ходе торгов индекс достиг отметки в 45 203,52 и тем самым обновил рекорд, установленный в декабре прошлого года - 45 073,63 пункта. Динамике Dow Jones может способствовать рост стоимости акций United Health - почти на 12%. Ранее, как сообщает агентство Рейтер, инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявила о приобретении её акций на 5 миллионов долларов. Также участники рынка в пятницу обращают внимание на макростатистику. Ранее министерство торговли США обнародовало данные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Также Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила статистические данные, которые иллюстрируют, что объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню. При этом аналитики ожидали, что показатель не изменится. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Аналитики, наоборот, ожидали рост показателя до 62 пунктов. В годовом выражении индекс опустился уже на 13,7%, и такая динамика связана с растущим беспокойством по поводу инфляции, отмечается в релизе университета. "Риск рецессии низок, но я думаю, что ФРС следует перейти к более нейтральной позиции и снизить учётную ставку на предстоящих заседаниях", - приводит агентство Блумберг оценку данных, которую дал аналитик LPL Financial's Джеффри Роуч (Jeffrey Roach).

сша

