Фондовые индексы в США в основном снижаются в пятницу - 15.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы в США в основном снижаются в пятницу
Фондовые индексы в США в основном снижаются в пятницу - 15.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы в США в основном снижаются в пятницу
Основные фондовые индексы США в основном снижаются в пятницу, участники рынка оценивают статистические данные и корпоративные новости, свидетельствуют данные... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются в пятницу, участники рынка оценивают статистические данные и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.32 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,2%, до 21 668,23 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 – на 0,18%, до 6 457,02 пункта. В то же время "промышленный" индекс Dow Jones чуть растёт - на 0,09%, до 44 952,12 пункта. Но ранее в ходе торгов индекс достиг отметки в 45 203,52 и тем самым обновил рекорд, установленный в декабре прошлого года - 45 073,63 пункта. Динамике Dow Jones может способствовать рост стоимости акций United Health - почти на 12%. Ранее, как сообщает агентство Рейтер, инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявила о приобретении её акций на 5 миллионов долларов. Также участники рынка в пятницу обращают внимание на макростатистику. Ранее министерство торговли США обнародовало данные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Также Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила статистические данные, которые иллюстрируют, что объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню. При этом аналитики ожидали, что показатель не изменится. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Аналитики, наоборот, ожидали рост показателя до 62 пунктов. В годовом выражении индекс опустился уже на 13,7%, и такая динамика связана с растущим беспокойством по поводу инфляции, отмечается в релизе университета. "Риск рецессии низок, но я думаю, что ФРС следует перейти к более нейтральной позиции и снизить учётную ставку на предстоящих заседаниях", - приводит агентство Блумберг оценку данных, которую дал аналитик LPL Financial's Джеффри Роуч (Jeffrey Roach).
17:46 15.08.2025
 
Фондовые индексы в США в основном снижаются в пятницу

Фондовые индексы США в основном снижаются после выхода макроэкономической статистики

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном снижаются в пятницу, участники рынка оценивают статистические данные и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.32 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижается на 0,2%, до 21 668,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,18%, до 6 457,02 пункта.
В то же время "промышленный" индекс Dow Jones чуть растёт - на 0,09%, до 44 952,12 пункта. Но ранее в ходе торгов индекс достиг отметки в 45 203,52 и тем самым обновил рекорд, установленный в декабре прошлого года - 45 073,63 пункта.
Динамике Dow Jones может способствовать рост стоимости акций United Health - почти на 12%. Ранее, как сообщает агентство Рейтер, инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета объявила о приобретении её акций на 5 миллионов долларов.
Также участники рынка в пятницу обращают внимание на макростатистику. Ранее министерство торговли США обнародовало данные, согласно которым объем розничных продаж в стране в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Также Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила статистические данные, которые иллюстрируют, что объем промышленного производства в США в июле снизился на 0,1% к июню. При этом аналитики ожидали, что показатель не изменится.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Аналитики, наоборот, ожидали рост показателя до 62 пунктов.
В годовом выражении индекс опустился уже на 13,7%, и такая динамика связана с растущим беспокойством по поводу инфляции, отмечается в релизе университета.
"Риск рецессии низок, но я думаю, что ФРС следует перейти к более нейтральной позиции и снизить учётную ставку на предстоящих заседаниях", - приводит агентство Блумберг оценку данных, которую дал аналитик LPL Financial's Джеффри Роуч (Jeffrey Roach).
