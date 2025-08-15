https://1prime.ru/20250815/ssha-860775761.html
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки - 15.08.2025, ПРАЙМ
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки
Заключив соглашение по Зангезурскому коридору, Соединенные Штаты разрушили долгосрочный проект разведки Великобритании по формированию антироссийской дуги... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T18:51+0300
2025-08-15T18:51+0300
2025-08-15T18:53+0300
политика
сша
великобритания
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Заключив соглашение по Зангезурскому коридору, Соединенные Штаты разрушили долгосрочный проект разведки Великобритании по формированию антироссийской дуги Анкара-Ереван-Баку. Такое мнение телеканалу "День" высказал военный политолог, доктор военных наук, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков.Зангезурский коридор - проект транспортного 40-километрового коридора через территорию Сюникской области Армении, который рассматривается как возможное средство для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.Сивков напомнил, что в западных и, в частности, британских СМИ до недавнего времени высказывалось утверждение, что Зангезурский коридор должны контролировать Азербайджан и Турция. И это, как считает эксперт, было неспроста. Ведь если бы контроль на этим коридором действительно получили указанные страны, тогда, по мнению Сивкова, был бы реализован план британской разведки - образовалась бы антироссийская ось Ереван-Анкара-Баку, по которой через Баку можно было бы "выходить на Казахстан, Киргизию, в мягкое подбрюшье России". Однако Соединенные Штаты решили вмешаться и, как выразился эксперт, "нанесли смертельный удар по этому проекту", заключив договор о том, что Америка на 99 лет берет контроль над Зангезурским коридором в свои руки. "И уже турецкие СМИ открыто указывают, что Зангезурский коридор и весь Южный Кавказ фактически оказались под контролем США и Израиля", – отметил Сивков, добавив, что президент США Дональд Трамп навязал, по сути, кабальный договор Евросоюзу, замедлив возрождение военно-промышленного комплекса Европа.Сивков считает, что, взяв под контроль Зангезурский коридор, глава Белого дома тем самым показал, что он "четко и последовательно идет по пути формирования глобалистского мира, но другого толка - это монополярный мир, где полюсом силы являются США".
https://1prime.ru/20250814/velikobritaniya-860732323.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_230:0:3917:2765_1920x0_80_0_0_22c10410f75e4aa6eb0f3be3ef0a4626.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, экспертное мнение
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, экспертное мнение
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки
Эксперт Сивков: США разрушили планы британской разведки на Кавказе
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Заключив соглашение по Зангезурскому коридору, Соединенные Штаты разрушили долгосрочный проект разведки Великобритании по формированию антироссийской дуги Анкара-Ереван-Баку. Такое мнение телеканалу "День"
высказал военный политолог, доктор военных наук, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков.
Зангезурский коридор - проект транспортного 40-километрового коридора через территорию Сюникской области Армении, который рассматривается как возможное средство для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.
Сивков напомнил, что в западных и, в частности, британских СМИ до недавнего времени высказывалось утверждение, что Зангезурский коридор должны контролировать Азербайджан и Турция. И это, как считает эксперт, было неспроста. Ведь если бы контроль на этим коридором действительно получили указанные страны, тогда, по мнению Сивкова, был бы реализован план британской разведки - образовалась бы антироссийская ось Ереван-Анкара-Баку, по которой через Баку можно было бы "выходить на Казахстан, Киргизию, в мягкое подбрюшье России".
Однако Соединенные Штаты решили вмешаться и, как выразился эксперт, "нанесли смертельный удар по этому проекту", заключив договор о том, что Америка на 99 лет берет контроль над Зангезурским коридором в свои руки.
"И уже турецкие СМИ открыто указывают, что Зангезурский коридор и весь Южный Кавказ фактически оказались под контролем США и Израиля", – отметил Сивков, добавив, что президент США Дональд Трамп навязал, по сути, кабальный договор Евросоюзу, замедлив возрождение военно-промышленного комплекса Европа.
Сивков считает, что, взяв под контроль Зангезурский коридор, глава Белого дома тем самым показал, что он "четко и последовательно идет по пути формирования глобалистского мира, но другого толка - это монополярный мир, где полюсом силы являются США".
В Британии призвали власти к миру с Россией перед саммитом на Аляске