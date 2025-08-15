Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки - 15.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250815/ssha-860775761.html
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки - 15.08.2025, ПРАЙМ
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки
Заключив соглашение по Зангезурскому коридору, Соединенные Штаты разрушили долгосрочный проект разведки Великобритании по формированию антироссийской дуги... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T18:51+0300
2025-08-15T18:53+0300
политика
сша
великобритания
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Заключив соглашение по Зангезурскому коридору, Соединенные Штаты разрушили долгосрочный проект разведки Великобритании по формированию антироссийской дуги Анкара-Ереван-Баку. Такое мнение телеканалу "День" высказал военный политолог, доктор военных наук, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков.Зангезурский коридор - проект транспортного 40-километрового коридора через территорию Сюникской области Армении, который рассматривается как возможное средство для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.Сивков напомнил, что в западных и, в частности, британских СМИ до недавнего времени высказывалось утверждение, что Зангезурский коридор должны контролировать Азербайджан и Турция. И это, как считает эксперт, было неспроста. Ведь если бы контроль на этим коридором действительно получили указанные страны, тогда, по мнению Сивкова, был бы реализован план британской разведки - образовалась бы антироссийская ось Ереван-Анкара-Баку, по которой через Баку можно было бы "выходить на Казахстан, Киргизию, в мягкое подбрюшье России". Однако Соединенные Штаты решили вмешаться и, как выразился эксперт, "нанесли смертельный удар по этому проекту", заключив договор о том, что Америка на 99 лет берет контроль над Зангезурским коридором в свои руки. "И уже турецкие СМИ открыто указывают, что Зангезурский коридор и весь Южный Кавказ фактически оказались под контролем США и Израиля", – отметил Сивков, добавив, что президент США Дональд Трамп навязал, по сути, кабальный договор Евросоюзу, замедлив возрождение военно-промышленного комплекса Европа.Сивков считает, что, взяв под контроль Зангезурский коридор, глава Белого дома тем самым показал, что он "четко и последовательно идет по пути формирования глобалистского мира, но другого толка - это монополярный мир, где полюсом силы являются США".
сша
великобритания
сша, великобритания, экспертное мнение
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, экспертное мнение
18:51 15.08.2025 (обновлено: 18:53 15.08.2025)
 
"И нанесли удар". Выяснилось, что США разрушили планы британской разведки

Эксперт Сивков: США разрушили планы британской разведки на Кавказе

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© AFP / Andrew Cowie
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Заключив соглашение по Зангезурскому коридору, Соединенные Штаты разрушили долгосрочный проект разведки Великобритании по формированию антироссийской дуги Анкара-Ереван-Баку. Такое мнение телеканалу "День" высказал военный политолог, доктор военных наук, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков.
Зангезурский коридор - проект транспортного 40-километрового коридора через территорию Сюникской области Армении, который рассматривается как возможное средство для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.
Сивков напомнил, что в западных и, в частности, британских СМИ до недавнего времени высказывалось утверждение, что Зангезурский коридор должны контролировать Азербайджан и Турция. И это, как считает эксперт, было неспроста. Ведь если бы контроль на этим коридором действительно получили указанные страны, тогда, по мнению Сивкова, был бы реализован план британской разведки - образовалась бы антироссийская ось Ереван-Анкара-Баку, по которой через Баку можно было бы "выходить на Казахстан, Киргизию, в мягкое подбрюшье России".
Однако Соединенные Штаты решили вмешаться и, как выразился эксперт, "нанесли смертельный удар по этому проекту", заключив договор о том, что Америка на 99 лет берет контроль над Зангезурским коридором в свои руки.
"И уже турецкие СМИ открыто указывают, что Зангезурский коридор и весь Южный Кавказ фактически оказались под контролем США и Израиля", – отметил Сивков, добавив, что президент США Дональд Трамп навязал, по сути, кабальный договор Евросоюзу, замедлив возрождение военно-промышленного комплекса Европа.
Сивков считает, что, взяв под контроль Зангезурский коридор, глава Белого дома тем самым показал, что он "четко и последовательно идет по пути формирования глобалистского мира, но другого толка - это монополярный мир, где полюсом силы являются США".
ПолитикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯэкспертное мнение
 
 
