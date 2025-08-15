Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-15T21:38+0300
2025-08-15T21:39+0300
АНКОРИДЖ, 15 авг – ПРАЙМ. США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025". Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
21:38 15.08.2025 (обновлено: 21:39 15.08.2025)
 
США разместили истребители F-22 на месте, где Трамп должен встретить Путина

© РИА Новости . Валерий Ярмоленко
© РИА Новости . Валерий Ярмоленко
АНКОРИДЖ, 15 авг – ПРАЙМ. США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
