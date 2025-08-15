Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/stepashin-860739259.html
Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру
2025-08-15T04:30+0300
2025-08-15T04:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739259.jpg?1755221413
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
04:30 15.08.2025
 
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
 
