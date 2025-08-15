https://1prime.ru/20250815/stepashin-860739259.html
Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру
Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру - 15.08.2025, ПРАЙМ
Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T04:30+0300
2025-08-15T04:30+0300
2025-08-15T04:30+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739259.jpg?1755221413
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
рф
аляска
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, МИД РФ, МИД
Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру
Степашин: встреча Путина и Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к миру с Украиной
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.