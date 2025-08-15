https://1prime.ru/20250815/stepashin-860739259.html

Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру

Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру - 15.08.2025, ПРАЙМ

Степашин назвал встречу Путина и Трампа первым серьезным шагом к миру

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T04:30+0300

2025-08-15T04:30+0300

2025-08-15T04:30+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739259.jpg?1755221413

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет первым серьезным шагом к мирному договору с Украиной, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Это будет первый серьезный шаг, если мы найдем взаимопонимание, уже к мирному договору. Собственно, суть состоит в этом", - сказал он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

рф

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мид рф, мид